Сари: Не можем да сме равностойни на Интер, но трябва да излезем с нож между зъбите

Наставникът на Лацио Маурицио Сари призна, че неговият отбор е категоричен аутсайдер при утрешното си гостуване на Интер, но увери, че “орлите” ще направят всичко по силите си да си тръгнат от “Джузепе Меаца” с благоприятен за тях резултат.

“Интер и Наполи имат най-силните състави в Италия. Предвид двата им финала в Шампионската лига през последните три години, дори бих казал, че малко отбори в Европа могат да се съревновават с “нерадзурите”. За съжаление, през последните години пропастта между нас и Интер се увеличи, но трябва да излезем на терена с нож между зъбите, като ще се опитаме да се възползваме от всяка появила се възможност. Пътят на нашето развитие не е гладък, като има грешни стъпки и препятствия. Важното е, че винаги достигаме равнища, които не сме достигали преди. Прогресираме особено по отношение на манталитета и по това как тимът подхожда към мачовете. Надявам се, че има още място за подобрение.

Maurizio Sarri warns ‘Inter are clearly the stronger team and it will take 25 crazy people who are ready to die for a result’ to get something at San Siro tomorrow, but he’s up for the challenge.#Lazio #InterLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive pic.twitter.com/jmo7K284yB — Football Italia (@footballitalia) November 8, 2025

В момента не можем да имаме никакакви очаквани към този състав на Лацио. Ако си мислим, че можем да играем равностойно на Интер, значи грешим. Ако постигнем добър резултат утре, това ще бъде отвъд логиката. Трябва да отидем на “Сан Сиро” с мотивацията и смиреността, които трябва да имаме по подразбиране, защото очевидно те са по-силни от нас. Имаме нужда от решителността на 25 луди играчи, готови да умрат на терена, за да постигнат резултат. Кристиан Киву? Той е от развиващите се треньори и е трудно да му се прави оценка след само три месеца. Той има страхотен характер и въздействието му е голямо, като притежава характеристиките, с които може да се превърне в треньор от топ ниво”, коментира Сари на пресконференцията си преди сблъсъка.

Снимки: Gettyimages