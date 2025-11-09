Може ли Лацио да подхлъзне Интер на "Меаца"?

Тази вечер Интер посреща Лацио на своя "Джузепе Меаца" в среща от 11-ия кръг на Серия "А". "Незардзурите" излизат за задължителни три точки, с които да останат максимално близо до върха, но "орлите" със сигурност не идват в Милано като обречени и ще опитат да объркат сметките на своя съперник. И двата отбора влизат в мача с приповдигнато настроение – Интер след перфектно представяне в Шампионската лига, а Лацио след серия от шест мача без загуба, която съживи позициите им в класирането.

Под ръководството на Кристиан Киву Интер преоткри онзи плавен и високоскоростен футбол, който бе характерен за отбора в предишните му шампионски сезони. „Нерадзурите“ спечелиха шест от последните си седем мача в лигата, като в този период бележат средно по над два гола на мач. Драматичната им победа с 2:1 над Верона миналия уикенд показа способността им да постигат резултати, дори когато не са в най-добрата си форма.

Дълбочината в атака остава най-голямото оръжие на Интер. От началото на сезона цели 11 различни играчи са се разписвали за отбора, който е отбелязал общо 24 гола – най-много в цялата лига. Лаутаро Мартинес продължава да води с примера си, като прави решаващи мачове както в Италия, така и в Европа. Неговата комбинативност, неуморима преса и завършващ удар задават тона на агресивния стил на Киву.

В Европа инерцията на Интер е безупречна. Победата с 2:1 над Кайрат през седмицата запази стопроцентовия им актив в Шампионската лига и потвърди директното им класиране за елиминационната фаза. Увереността на „Джузепе Меаца“ е изключително висока, където Интер е непобеден в шест домакински мача срещу Лацио във всички турнири, включително четвъртфинала за Купата на Италия миналата година.

Междувременно обаче Лацио на Маурицио Сари превърна тревожния старт във впечатляващо възраждане. След загубата в Дерби дела Капитале, „бианкочелестите“ спечелиха 12 от възможни 18 точки, стопявайки разликата до местата, даващи право на участие в европейските турнири. Прагматичната промяна в стила на Сари, който се отдалечи от чистото владеене на топката към по-компактна и контраатакуваща структура, даде резултат.

Защитата на Лацио, която някога бе слабост, сега е сила. Победата с 2:0 над Каляри миналия понеделник бе четвъртата им поредна „суха мрежа“ – най-добрата им защитна серия от 2023 г. насам. Отбранителната линия, водена от Алесио Романьоли и Марио Хила, е дисциплинирана и добре организирана, а вратарят Иван Проведел се завърна към най-добрата си форма със серия от силни изяви.

В исторически план Лацио често е създавал проблеми на Интер на „Джузепе Меаца“, постигайки равенства в последните си две визити. Едно от тях бе драматичното късно изравняване на Педро през май, което провали надеждите на Интер за титлата.

Добра новина за Киву е завръщането на Маркюс Тюрам след кратко отсъствие поради контузия. Очаква се той да започне до Лаутаро Мартинес, възстановявайки най-ефективния нападателен тандем на отбора. Единствените отсъстващи остават ветеранът Хенрих Мхитарян и универсалният халф-бек Матео Дармиан, които са с леки мускулни проблеми. В отбора няма наказани играчи.

Лацио пък пътува за Милано с няколко кадрови проблема, които ще поставят на изпитание дълбочината на състава и тактическата гъвкавост на Маурицио Сари. Победата с 2:0 над Каляри по-рано тази седмица си имаше своята цена, тъй като Алесио Романьоли, стълбът в отбраната на клуба, беше заменен на полувремето заради мускулен проблем. Отсъствието на италианския централен защитник е сериозен удар предвид лидерските му качества и опита в сърцето на защитата на Лацио. Очаква се той да се присъедини към вече дългия списък с контузени. В него влизат Николо Ровела, Валентин „Тати“ Кастеянос и Матео Канчелиери, които остават извън строя с различни проблеми. Халфът Самуел Жиго и крилото Фисайо Деле-Баширу също са аут, което допълнително ограничава опциите на Сари както за ротации в средата на терена, така и за гъвкавост в атака. Отляво на защитата Нуно Тавареш е под въпрос, тъй като продължава да се възстановява от разтежение, и ще премине късен фитнес тест преди пътуването до „Джузепе Меаца“.

