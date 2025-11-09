Страхотен Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в дербито

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха 3-а поредна и общо 4-а победа от началото на сезона в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей удариха като домакини непобедения до момента тим на Рана (Верона) с 3:0 (25:21, 26:24, 26:24) в голямото дерби на изтегления 6-и кръг на шампионата, играно тази вечер в пълната зала в Чивитанова.

Алекс Николов с 16 точки, Лубе с трудна победа над Чистерна в Италия

По този начин Лубе излезе начело във временното класиране с 4 победи, 1 загуба и 13 точки. В редовния 5-и кръг Алекс Николов и компания ще са гости на Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца). Един от най-интересните мачове на кръга е в неделя (16 ноември) от 19,00 часа българско време.

Алекс Николов е MVP за октомври в Италия! Ето на кого посвети наградата

Преди началото на мача Алекс Николов получи наградата си за Най-полезен играч (MVP) за месец октомври в Суперлигата.

След това българинът изигра пореден страхотен мач за Лубе и бе над всички с 20 точки (2 блока, 1 ас, 57% ефективност в атака и 17% позитивно посрещане - +6) за победата.

Ерик Льопки добави още 14 точки (2 блока, 2 аса, 63% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +8) за успеха.

За тима на Верона Дарлан Соуса реализира 15 точки (1 блок, 3 аса и 69% ефективност в атака - +5). Нумори Кейта и Рок Можич пък се отчетоха с 12 и 11 точки.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - РАНА (ВЕРОНА) 3:0 (25:21, 26:24, 26:24)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 1, Ерик Льопки 14, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 20, Матиа Ботоло 8, Джовани Гарджуло 3, Вуут Д'Хеер 2 - Фабио Балазо-либеро (Пория Хосейн 1, Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 1)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ВЕРОНА: Мика Кристенсън 1, Дарлан Соуса 15, Рок Можич 11, Нумори Кейта 12, Лоренцо Кортезиа 7, Марко Вители 1 - Франческо Д'Амико-либеро (Лукаш Глатц, Урош Планиншич, Франческо Сани, Пиетро Бонисоли)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

Снимки: legavolley.it