Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов с 16 точки, Лубе с трудна победа над Чистерна в Италия

Алекс Николов с 16 точки, Лубе с трудна победа над Чистерна в Италия

  • 2 ное 2025 | 21:43
  • 1137
  • 1

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха втора поредна и общо 3-а победа от старта на сезона в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей се справиха и надиграха като домакини Чистерна Волей с 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) в мач от 4-ия кръг на първенството, игран тази вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".

Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия
Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

Така Лубе е на второ място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 10 точки. В среща от изтегления 6-и кръг Алекс Николов и компания ще са отново домакини, но на Рана (Верона). Дербито на кръга е в неделя (9 ноември) от 19,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра нов силен мач за Лубе и стана най-полезен с 16 точки (3 блока, 46% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +3) за победата.

Матиа Ботоло също реализира 16 точки (2 блока, 1 ас, 57% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +7) за успеха.

За тима на Чистерна резервата Томазо Барото (1 ас и 50% ефективност в атака - +3) и Филипо Ланца (1 блок, 1 ас, 42% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане - +3) завършиха с 13 и 12 точки.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - ЧИСТЕРНА ВОЛЕЙ 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 3, Пория Хосейн 13, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 16, Матиа Ботоло 16, Джовани Гарджуло 11, Вуут Д'Хеер 6 - Фабио Балазо-либеро (Ноа Дуфлос-Роси, Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 2)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ЧИСТЕРНА: Алесандро Фаница 1, Томазо Гуцо 2, Филипо Ланца 12, Ефе Байрам 6, Даниеле Мацоне 8, Фабиан Плак 7 - Ландън Къри-либеро (Никола Салси, Томазо Барото 13, Юга Таруми, Даниел Муньос 1)

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ МОРАТО.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Христина Вучкова с 14 точки (8 блока!), Протон с 4-а поредна победа в Русия

Христина Вучкова с 14 точки (8 блока!), Протон с 4-а поредна победа в Русия

  • 2 ное 2025 | 19:09
  • 1017
  • 1
Лора Китипова, Емилета Рачева и Железничар с 4-а поредна победа в Сърбия

Лора Китипова, Емилета Рачева и Железничар с 4-а поредна победа в Сърбия

  • 2 ное 2025 | 18:49
  • 1152
  • 0
ЦСКА без проблеми срещу Дея спорт в женското първенство

ЦСКА без проблеми срещу Дея спорт в женското първенство

  • 2 ное 2025 | 18:23
  • 739
  • 0
Супер Димитър Димитров с 25 точки и втора победа в Република Корея

Супер Димитър Димитров с 25 точки и втора победа в Република Корея

  • 2 ное 2025 | 18:11
  • 725
  • 0
Дамян Колев: Мечтата ми е медал от Олимпийски игри

Дамян Колев: Мечтата ми е медал от Олимпийски игри

  • 2 ное 2025 | 17:50
  • 1077
  • 0
Мони Николов: Починах добре, мотивиран съм отново да печеля!

Мони Николов: Починах добре, мотивиран съм отново да печеля!

  • 2 ное 2025 | 17:44
  • 1414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 50949
  • 160
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 97149
  • 221
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 86311
  • 341
Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

  • 2 ное 2025 | 21:48
  • 3126
  • 2
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 14914
  • 71
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 76158
  • 92