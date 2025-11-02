Алекс Николов с 16 точки, Лубе с трудна победа над Чистерна в Италия

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха втора поредна и общо 3-а победа от старта на сезона в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей се справиха и надиграха като домакини Чистерна Волей с 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) в мач от 4-ия кръг на първенството, игран тази вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".

Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

Така Лубе е на второ място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 10 точки. В среща от изтегления 6-и кръг Алекс Николов и компания ще са отново домакини, но на Рана (Верона). Дербито на кръга е в неделя (9 ноември) от 19,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра нов силен мач за Лубе и стана най-полезен с 16 точки (3 блока, 46% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +3) за победата.

Матиа Ботоло също реализира 16 точки (2 блока, 1 ас, 57% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +7) за успеха.

За тима на Чистерна резервата Томазо Барото (1 ас и 50% ефективност в атака - +3) и Филипо Ланца (1 блок, 1 ас, 42% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане - +3) завършиха с 13 и 12 точки.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - ЧИСТЕРНА ВОЛЕЙ 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 3, Пория Хосейн 13, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 16, Матиа Ботоло 16, Джовани Гарджуло 11, Вуут Д'Хеер 6 - Фабио Балазо-либеро (Ноа Дуфлос-Роси, Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 2)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ЧИСТЕРНА: Алесандро Фаница 1, Томазо Гуцо 2, Филипо Ланца 12, Ефе Байрам 6, Даниеле Мацоне 8, Фабиан Плак 7 - Ландън Къри-либеро (Никола Салси, Томазо Барото 13, Юга Таруми, Даниел Муньос 1)

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ МОРАТО.

Снимки: legavolley.it