Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов е MVP за октомври в Италия! Ето на кого посвети наградата

Алекс Николов е MVP за октомври в Италия! Ето на кого посвети наградата

  • 6 ное 2025 | 17:54
  • 3624
  • 0

Реализатор №1 на Световното първенство във Филипините Александър Николов бе избран за MVP на Суперлигата на Италия.

Волейболистът на Кучине Лубе (Чивитанова) изигра отлични двубои с екипа на своя клуб.

Алекс Николов с 16 точки, Лубе с трудна победа над Чистерна в Италия
Алекс Николов с 16 точки, Лубе с трудна победа над Чистерна в Италия

Само дни преди ключовия мач на между Кучине Лубе (Чивитанова) и лидерите в лигата Рана (Верона), насрочен за неделя, 9 ноември (19:00 часа) и валиден за 6-ия кръг на редовния сезон (преместен между 4-ти и 5-ти кръг), най-добрият реализатор на Световното първенство вече направи първото си осезаемо влияние върху Суперлигата 2025/26.

Българският национал е награждаван с MVP не един, а два пъти, веднъж след победите на Лубе срещу Юаса Батери Гротадзолина (първи кръг) и Итас Трентино (трети кръг), награди, които му спечелиха наградата MVP на Credem Banca.

Досега Алекс Николов е реализирал впечатляващите 96 точки в първите си мачове (80 само през октомври), като в момента е втори сред най-резултатните играчи за сезона след Фере Регерс. Николов ще получи наградата в неделя преди мача.

„Доволен съм от начина, по който започнах турнира, и от влиянието на Кучине Лубе (Чивитанова). Наградата за най-полезен играч на Credem Banca ме прави горд, защото е резултат от жертвоготовност и много работа. Такова значимо признание, което посвещавам на приятелката ми Юлита, е и благодарение на моите съотборници. Затова им благодаря за подкрепата. Това е допълнителен стимул за мен да дам най-доброто от себе си, точно както мисълта да се изправя срещу лидера в лигата Верона в неделя ми дава страхотна енергия!“, заяви Александър Николов.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Елица Атанасийевич и Паниониос напред за Чалъндж къп

Елица Атанасийевич и Паниониос напред за Чалъндж къп

  • 6 ное 2025 | 15:15
  • 512
  • 0
Вангелия Рачковска и Волеро близо до групите на Шампионската лига

Вангелия Рачковска и Волеро близо до групите на Шампионската лига

  • 6 ное 2025 | 15:00
  • 392
  • 0
Новият селекционер на България ще бъде обявен на 10 ноември

Новият селекционер на България ще бъде обявен на 10 ноември

  • 6 ное 2025 | 13:52
  • 1136
  • 0
Две волейболни дербита, снукър и футбол в програмата на Sportbg.bg

Две волейболни дербита, снукър и футбол в програмата на Sportbg.bg

  • 6 ное 2025 | 13:30
  • 851
  • 0
Промяна в мача на Марица срещу Славия от Националната волейболна лига Демакс

Промяна в мача на Марица срещу Славия от Националната волейболна лига Демакс

  • 6 ное 2025 | 13:13
  • 467
  • 0
Жана Тодорова: Трябва да вярваме заедно като отбор

Жана Тодорова: Трябва да вярваме заедно като отбор

  • 6 ное 2025 | 13:07
  • 745
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 19494
  • 10
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 18093
  • 103
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 3537
  • 2
Очаквайте на живо: Пет супермача от Евролигата тази вечер

Очаквайте на живо: Пет супермача от Евролигата тази вечер

  • 6 ное 2025 | 18:57
  • 515
  • 0
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 14725
  • 17
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 13516
  • 0