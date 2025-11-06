Алекс Николов е MVP за октомври в Италия! Ето на кого посвети наградата

Реализатор №1 на Световното първенство във Филипините Александър Николов бе избран за MVP на Суперлигата на Италия.

Волейболистът на Кучине Лубе (Чивитанова) изигра отлични двубои с екипа на своя клуб.

Само дни преди ключовия мач на между Кучине Лубе (Чивитанова) и лидерите в лигата Рана (Верона), насрочен за неделя, 9 ноември (19:00 часа) и валиден за 6-ия кръг на редовния сезон (преместен между 4-ти и 5-ти кръг), най-добрият реализатор на Световното първенство вече направи първото си осезаемо влияние върху Суперлигата 2025/26.

Българският национал е награждаван с MVP не един, а два пъти, веднъж след победите на Лубе срещу Юаса Батери Гротадзолина (първи кръг) и Итас Трентино (трети кръг), награди, които му спечелиха наградата MVP на Credem Banca.

Досега Алекс Николов е реализирал впечатляващите 96 точки в първите си мачове (80 само през октомври), като в момента е втори сред най-резултатните играчи за сезона след Фере Регерс. Николов ще получи наградата в неделя преди мача.

„Доволен съм от начина, по който започнах турнира, и от влиянието на Кучине Лубе (Чивитанова). Наградата за най-полезен играч на Credem Banca ме прави горд, защото е резултат от жертвоготовност и много работа. Такова значимо признание, което посвещавам на приятелката ми Юлита, е и благодарение на моите съотборници. Затова им благодаря за подкрепата. Това е допълнителен стимул за мен да дам най-доброто от себе си, точно както мисълта да се изправя срещу лидера в лигата Верона в неделя ми дава страхотна енергия!“, заяви Александър Николов.