  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Алекс Грозданов и Богданка с първа загуба в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с първа загуба в Полша

  • 9 ное 2025 | 19:03
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) допуснаха първа загуба за новия сезон в местната ПлюсЛига. Шампионите, които през този сезон са водени от легендата Стефан Антига, отстъпиха като домакини на СКРА (Белхатов) с 1:3 (20:25, 24:26, 25:19, 26:28) в най-интересния мач от 4-ия кръг, игран този следобед пред пълната с 4221 зрители зала.

По този начин Богданка се смъкна на 6-о място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 8 точки. Следващата среща за Грозданов и компания е от 6-ия кръг, като отново са домакини, но на непобедения до момента Асеко Ресовия (Жешув). Двубоят е в неделя (16 ноември) от 15,45 часа българско време.

Алекс Грозданов за пореден път игра цял мач и реализира 7 точки (2 аса и 36% ефективност в атака - +3).

Звездата Вилфредо Леон стана най-резултатен за Богданка с 20 точки (56% ефективност в атака и 26% позитивно посрещане - +8), а Джаксън Йънг и резервата Матеуш Малиновски се отчетоха с 12 и 10 точки, но и това не помогна за успеха.

За тима на СКРА най-полезен стана Даниел Цитигой, който е син на бившата българска националка Радостина Цитигой, с 18 точки (1 блок, 1 ас, 47% ефективност в атака и 34% позитивно посрещане - +10). Антоан Потрон добави още 15 точки (3 блока, 2 аса, 40% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +9) за победата.

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - СКРА (БЕЛХАТОВ) 1:3 (20:25, 24:26, 25:19, 26:28)

БОГДАНКА: Марчин Коменда 3, Кевин Сасак 7, Вилфредо Леон 20, Джаксън Йънг 12, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 7, Финиън МакКарти 6 - Талес Хос-либеро (Дийнън Гийма 3, Илир Ено, Матеуш Малиновски 10)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

СКРА: Гжегож Ломач 1, Аркадиуш Жакиета 13, Даниел Цитигой 18, Антоан Потрон 15, Бартломией Лемански 13, Михал Шалаха 9 - Максим Кеджиерски-либеро (Бартош Кжисиек 1, Кайетан Кубицки, Камил Шимендера, Камил Шимура-либеро)

Старши треньор: КЖИШТОФ СТЕЛМАХ.

Снимки: plusliga.pl

