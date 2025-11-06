Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Суперкупата на Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) прибавиха нов трофей във витрината, след като спечелиха и Суперкупата на страната.

Шампионите, които през този сезон са водени от легендата Стефан Антига, надиграха много трудно Ястржембски Венгел (Ястржембие-Здруй) с 3:1 (28:26, 25:27, 25:16, 27:25) в спора за трофея, игран тази вечер пред над 6600 зрители в зала "Сподек" в Катовице.

Алекс Грозданов и Богданка с 3 от 3 в Полша

Така Богданка спечели Суперкупата на Полша за първи път в историята си. Това е и трети пореден трофей за Грозданов и компания след "Чалъндж къп" и шампионската титла на Полша.

Алекс Грозданов игра силно цял мач и реализира 12 точки (5 блока!, 1 ас и 70% ефективност в атака - +10) за успеха.

Звездата Вилфредо Леон отново стана най-полезен за Богданка със страхотните 27 точки (1 блок, 4 аса, 61% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +24) и бе обявен за MVP на мача. Кевин Сасак пък се отчете с 16 точки за победата.

За тима на Ястржембски Никола Шершен реализира 22 точки (1 блок, 1 ас, 59% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +18), а Лукаш Качмарек завърши с 15 точки.

Суперкупата на Полша:

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - ЯСТРЖЕМБСКИ ВЕНГЕЛ (ЯСТРЖЕМБИЕ-ЗДРУЙ) 3:1 (28:26, 25:27, 25:16, 27:25)

БОГДАНКА: Марчин Коменда 4, Кевин Сасак 16, Вилфредо Леон 27, Илир Ено 11, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 12, Финиън МакКарти 3 - Талес Хос-либеро (Дийнън Гийма 4, Матеуш Малиновски, Якуб Вахник)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

ЯСТРЖЕМБСКИ: Бенжамен Тонюти 2, Лукаш Качмарек 15, Никола Шершен 22, Михал Гиежот 4, Антон Бреме 10, Лукаш Усович 2 - Якуб Юрчик-либеро (Адам Лоренц 1, Джордан Залешчик 5, Матеуш Куфка, Миран Куюнджич 6, Джошуа Туанига)

Старши треньор: АНДЖЕЙ КОВАЛ.

Снимки: plusliga.pl