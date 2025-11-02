Алекс Грозданов и Богданка с 3 от 3 в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) записаха трета поредна победа за новия сезон в местната ПлюсЛига. Шампионите, които през този сезон са водени от легендата Стефан Антига, биха категорично като гости новака ИнПост ХКС (Хелм) с 3:0 (25:22, 25:14, 25:19) в мач от 3-ия кръг, игран тази вечер пред около 1500 зрители.

Изключителен Алекс Грозданов с 16 точки (7 блока) при успех на Богданка над ЗАКСА

По този начин Богданка е на второ място във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 8 точки. В следващия 4-и кръг Грозданов и компания са домакини на СКРА (Белхатов). Дербито е в неделя (9 ноември) от 15,45 часа българско време.

Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

Преди това шампионите ще играят срещу Ястржембски Венгел (Ястржембие-Здруй) в спор за Суперкупата на Полша. Срещата за трофея е в сряда (5 ноември) от 21,30 часа в зала "Сподек" в Катовице.

Алекс Грозданов игра цял мач и реализира 5 точки (1 ас и 57% ефективност в атака - +4) за успеха.

Звездата Вилфредо Леон стана най-полезен за Богданка с 14 точки (4 аса, 67% ефективност в атака и 18% позитивно посрещане - +7) и бе обявен за MVP на мача. Илир Ено и Кевин Сасак се отчетоха с още 12 и 11 точки за победата.

За домакините от Хелм иранецът Амирхосейн Есфандиар приключи с 15 точки (1 блок, 2 аса, 52% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +6), а Йеджей Гос завърши с 10 точки.

ИНПОСТ ХКС (ХЕЛМ) - БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 0:3 (22:25, 14:25, 19:25)

ХЕЛМ: Джей Блейнкено 1, Йеджей Гос 10, Амирхосейн Есфандиар 15, Лукаш Лапшински 4, Мариуш Марчиняк 6, Руне Фастеланд 1 - Даниел Осташевски-либеро (Гжегож Ячник, Якуб Турски, Ремигиуш Капица 1, Казума Сонае)

Старши треньор: КЖИШТОФ АНДЖЕЙЕВСКИ

БОГДАНКА: Марчин Коменда 1, Кевин Сасак 11, Вилфредо Леон 14, Илир Ено 12, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 5, Финиън МакКарти 7 - Талес Хос-либеро (Дийнън Гийма 1, Матеуш Малиновски, Рафал Прокопчук)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

Снимки: plusliga.pl