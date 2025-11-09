Популярни
  Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Югоизток

Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Югоизток

  • 9 ное 2025 | 18:01
  • 779
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Югоизток

Днес се изиграха последните мачове от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Несебър победи Марица (Пловдив) и така измести “пиратите” от първото място. Най-убедителната победа за кръга пък записа Гигант, който победи Асеновец с 4:1.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

8 ноември 2025 г., събота, 13:00 ч:

СФК Раковски (Раковски) - ОФК Хасково (Хасково) 1:2

0:1-Керимджан Игнатов (20)

0:2-Владислав Узунов (59)

1:2-Петър Атанасов (94)

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч:

ФК Ямбол (Ямбол) - Секирово (Раковски) 2:0

1:0-Димитър Николов (24)

2:0-Янаки Панайотов (72)

Родопа (Смолян) - Нефтохимик (Бургас) 2:0

1:0-Антонио Ласков (80)

2:0-Денис Кехайов (81)

Левски (Карлово) - Димитровград (Димитровград) 1:0

1:0-Рангел Игнатов (79 дузпа)

Гигант (Съединение) - Асеновец (Асеновград) 4:1

1:0-Здравко Жилов (43)

2:0-Аурел Мусай (46)

3:0-Георги Мавродиев (47)

4:0-Християн Казаков (50)

4:1-Макджералд Уоха (62)

Атлетик (Куклен) - Загорец (Нова Загора) 0:2

0:1-Мариян Тонев (11)

0:2-Теодор Николов (94)

Розова долина (Казанлък) - Спартак (Пловдив) 1:2

0:1-Владимир Сулев (23 автогол)

1:1-Владимир Айтов (61 дузпа)

1:2-Давор Илиев (73)

9 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч:

Созопол (Созопол) - Локомотив II (Пловдив) 3:0

1:0-Габриел Джантов (17)

2:0-Борислав Трендафилов (60)

3:0-Борислав Трендафилов (67)

Несебър (Несебър) - Марица (Пловдив) 1:0

1:0-Николай Дросев (19 дузпа)

Марица (Милево) – почива

