Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Югоизток

Днес се изиграха последните мачове от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Несебър победи Марица (Пловдив) и така измести “пиратите” от първото място. Най-убедителната победа за кръга пък записа Гигант, който победи Асеновец с 4:1.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
8 ноември 2025 г., събота, 13:00 ч:
СФК Раковски (Раковски) - ОФК Хасково (Хасково) 1:2
0:1-Керимджан Игнатов (20)
0:2-Владислав Узунов (59)
1:2-Петър Атанасов (94)
8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч:
ФК Ямбол (Ямбол) - Секирово (Раковски) 2:0
1:0-Димитър Николов (24)
2:0-Янаки Панайотов (72)
Родопа (Смолян) - Нефтохимик (Бургас) 2:0
1:0-Антонио Ласков (80)
2:0-Денис Кехайов (81)
Левски (Карлово) - Димитровград (Димитровград) 1:0
1:0-Рангел Игнатов (79 дузпа)
Гигант (Съединение) - Асеновец (Асеновград) 4:1
1:0-Здравко Жилов (43)
2:0-Аурел Мусай (46)
3:0-Георги Мавродиев (47)
4:0-Християн Казаков (50)
4:1-Макджералд Уоха (62)
Атлетик (Куклен) - Загорец (Нова Загора) 0:2
0:1-Мариян Тонев (11)
0:2-Теодор Николов (94)
Розова долина (Казанлък) - Спартак (Пловдив) 1:2
0:1-Владимир Сулев (23 автогол)
1:1-Владимир Айтов (61 дузпа)
1:2-Давор Илиев (73)
9 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч:
Созопол (Созопол) - Локомотив II (Пловдив) 3:0
1:0-Габриел Джантов (17)
2:0-Борислав Трендафилов (60)
3:0-Борислав Трендафилов (67)
Несебър (Несебър) - Марица (Пловдив) 1:0
1:0-Николай Дросев (19 дузпа)
Марица (Милево) – почива