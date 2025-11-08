Спартак (Пловдив) обърна „розите“

В Мъглиж, Спартак (Пловдив) спечели гостуването си на Розова долина (Казанлък) с 2:1. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Съперниците си поделиха по полувреме. През първото по-добри бяха „розите“. В средата му, вратаря на Спартак Владимир Сулев си вкара автогол. Пред голлинията му имаше и други критични моменти. След почивката, пловдивчани взеха инициативата и достигнаха до краен успех. Капитанът им Владимир Айтов изравни от дузпа, четвърт час от началото на втората част. Давор Илиев вкара за победата в 73-ата минута.