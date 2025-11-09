Илиан Илиев: Показахме изключително желание!

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев говори след трудната победа с 1:0 над ЦСКА 1948 в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

"Играхме срещу един много добър отбор. Ние играхме с двама нападатели, за да задържим топката, но не го направихме. Когато се влагаш максимално, късметът те покрива. Важното е, че показахме изключително желание. Помагахме си през целия двубой.



Радвам се, че завършихме една серия от мачове с водещите отбори с победа. Отборът показа, че има дух и желание. Поздравява момчетата за тези неща. Малките победи по време на мача ни показват, че отборът има характер", заяви Илиев.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов