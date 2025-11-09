Популярни
  2. ЦСКА 1948
  3. Найденов за Веласкес: С единия крак е здраво стъпил на земята и чупи само скамейката, а не целия стадион

Найденов за Веласкес: С единия крак е здраво стъпил на земята и чупи само скамейката, а не целия стадион

  • 9 ное 2025 | 10:36
  • 911
  • 1

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов иронизира поведението на старши треньора на Левски Хулио Веласкес след вчерашния мач на “сините” срещу ЦСКА. И по-конкретно често употребяваната от специалиста фраза, че “трябва да сме скромни и здраво стъпили на земята”.

“Преди седмица сеньор Веласкес каза: трябва да сме скромни и здраво стъпили на земята. Викам си – евала, това е европейско поведение, не е като нашите чобани! Човекът си държи на думата. С единия крак е здраво стъпил на земята и скромничко, в стил Илия Топурия, чупи само скамейката, а не целия стадион“, написа Найденов в социалните медии, иронизирайки Веласкес, който вчера изрита покрива на резервната скамейка след победното попадение на ЦСКА.

