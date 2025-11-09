Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. 11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

  • 9 ное 2025 | 13:56
  • 3188
  • 2
11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Черно море, които излизат в мач от 15-ия кръг на efbet Лига.

Домакините са без някои от най-големите си звезди. Наказаният голмайстор Диало е заменен от Атанас Илиев. Пархоменко влиза на мястото на контузения централен бранител Двали. На пейката пък за пореден път остава националът на България Георги Русев.

ЦСКА 1948 - ЧЕРНО МОРЕ

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 6. Пархоменко, 22. Гашевич, 8. Менян, 10. Цонев, 20. Собреро, 77. Франко, 94. Илиев, 67. Масиел

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 28. Дробаров, 3. Атанасов, 8. Дончев, 15. Мартин, 10. Чандъров, 99. Уеслен, 77. Сидни, 39. Златев, 71. Панайотов, 19. Лазаров

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Групата на Славия за двубоя с Монтана

Групата на Славия за двубоя с Монтана

  • 9 ное 2025 | 09:22
  • 832
  • 0
Без право на грешка за Лудогорец

Без право на грешка за Лудогорец

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 6034
  • 8
ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

  • 9 ное 2025 | 07:15
  • 4219
  • 4
Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

  • 9 ное 2025 | 06:44
  • 3165
  • 5
Марица (Милево) с очакван успех за купата на АФЛ

Марица (Милево) с очакван успех за купата на АФЛ

  • 8 ное 2025 | 21:54
  • 1193
  • 0
Академик (Свищов) елиминира Янтра (Полски Тръмбеш) за купата на АФЛ

Академик (Свищов) елиминира Янтра (Полски Тръмбеш) за купата на АФЛ

  • 8 ное 2025 | 21:48
  • 1352
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 10933
  • 14
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 32469
  • 189
ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

  • 9 ное 2025 | 12:08
  • 19727
  • 66
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 7872
  • 6
Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

  • 9 ное 2025 | 06:00
  • 7261
  • 12