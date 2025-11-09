11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Черно море, които излизат в мач от 15-ия кръг на efbet Лига.

Домакините са без някои от най-големите си звезди. Наказаният голмайстор Диало е заменен от Атанас Илиев. Пархоменко влиза на мястото на контузения централен бранител Двали. На пейката пък за пореден път остава националът на България Георги Русев.

ЦСКА 1948 - ЧЕРНО МОРЕ

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 6. Пархоменко, 22. Гашевич, 8. Менян, 10. Цонев, 20. Собреро, 77. Франко, 94. Илиев, 67. Масиел

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 28. Дробаров, 3. Атанасов, 8. Дончев, 15. Мартин, 10. Чандъров, 99. Уеслен, 77. Сидни, 39. Златев, 71. Панайотов, 19. Лазаров