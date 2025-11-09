Найденов извади статистика и заяви: ЦСКА 1948 трябвало да е поне 5 точки пред Левски

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов е доста активен в социалните мрежи през последните 48 часа. Последната му изява е статистика на отсъдените дузпи “за” или “срещу” челниците в класирането. Бизнесменът твърди, че ако има еднакъв аршин в съдийството, неговият отбор е трябвало да бъде поне 5 точки пред Левски.

"Попаднах на следната статистика до 15 кръг, която показва много неща в българския футбол :

Левски : 3 дузпи за Левски и 0 дузпи срещу тях.

Лудогорец : 4 дузпи за Лц и 0 дузпи срещу тях

Черно Море : 3 дузпи за ЧМ и 0 дузпи срещу тях

Локо Пд : 2 дузпи за Локо Пд и 3 дузпи срещу тях

И сега, внимание :

ЦСКА 1948 : 0 дузпи за ЦСКА и 4 дузпи срещу тях

Ако имаше еднакъв аршин в съдийството, ЦСКА 1948 в момента щеше да е с поне 5 точки преднина пред втория, който и да е той", пише Найденов.