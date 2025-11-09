Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Найденов извади статистика и заяви: ЦСКА 1948 трябвало да е поне 5 точки пред Левски

Найденов извади статистика и заяви: ЦСКА 1948 трябвало да е поне 5 точки пред Левски

  • 9 ное 2025 | 10:51
  • 1441
  • 5
Найденов извади статистика и заяви: ЦСКА 1948 трябвало да е поне 5 точки пред Левски

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов е доста активен в социалните мрежи през последните 48 часа. Последната му изява е статистика на отсъдените дузпи “за” или “срещу” челниците в класирането. Бизнесменът твърди, че ако има еднакъв аршин в съдийството, неговият отбор е трябвало да бъде поне 5 точки пред Левски.

"Попаднах на следната статистика до 15 кръг, която показва много неща в българския футбол :

Левски : 3 дузпи за Левски и 0 дузпи срещу тях.
Лудогорец : 4 дузпи за Лц и 0 дузпи срещу тях
Черно Море : 3 дузпи за ЧМ и 0 дузпи срещу тях
Локо Пд : 2 дузпи за Локо Пд и 3 дузпи срещу тях

И сега, внимание :

ЦСКА 1948 : 0 дузпи за ЦСКА и 4 дузпи срещу тях

Ако имаше еднакъв аршин в съдийството, ЦСКА 1948 в момента щеше да е с поне 5 точки преднина пред втория, който и да е той", пише Найденов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Групата на Славия за двубоя с Монтана

Групата на Славия за двубоя с Монтана

  • 9 ное 2025 | 09:22
  • 457
  • 0
Без право на грешка за Лудогорец

Без право на грешка за Лудогорец

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 3997
  • 5
ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

  • 9 ное 2025 | 07:15
  • 3520
  • 2
Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

  • 9 ное 2025 | 06:44
  • 2922
  • 5
Марица (Милево) с очакван успех за купата на АФЛ

Марица (Милево) с очакван успех за купата на АФЛ

  • 8 ное 2025 | 21:54
  • 1093
  • 0
Академик (Свищов) елиминира Янтра (Полски Тръмбеш) за купата на АФЛ

Академик (Свищов) елиминира Янтра (Полски Тръмбеш) за купата на АФЛ

  • 8 ное 2025 | 21:48
  • 1204
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 4101
  • 4
11-те на Славия и Монтана

11-те на Славия и Монтана

  • 9 ное 2025 | 11:18
  • 1104
  • 4
Без право на грешка за Лудогорец

Без право на грешка за Лудогорец

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 3997
  • 5
ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

  • 9 ное 2025 | 07:15
  • 3520
  • 2
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 4922
  • 3
Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

  • 9 ное 2025 | 06:00
  • 5182
  • 11