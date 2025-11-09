Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Контузии вадят двама от Черно море за двубоя в Бистрица

Контузии вадят двама от Черно море за двубоя в Бистрица

  • 9 ное 2025 | 09:32
  • 276
  • 0
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на ЦСКА 1948, като в списъка не влизат Димитър Тонев и Берк Бейхан, които лекуват контузии.

Групата на Черно море: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Уеслен Жуниор, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.

