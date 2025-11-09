Контузии вадят двама от Черно море за двубоя в Бистрица

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на ЦСКА 1948, като в списъка не влизат Димитър Тонев и Берк Бейхан, които лекуват контузии. ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач Групата на Черно море: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Уеслен Жуниор, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.