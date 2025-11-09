Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  3. Вихрен и Янтра не успяха да се победят в Сандански

Вихрен и Янтра не успяха да се победят в Сандански

  • 9 ное 2025 | 16:34
  • 668
  • 0
Вихрен и Янтра не успяха да се победят в Сандански

Вихрен и Янтра (Габрово) не успяха да се победят и завършиха 0:0 в двубой от 15-ия кръг на Втора лига. Третият и четвъртият във временното класиране изиграха интересен мач в Сандански, но така и не успяха да си вкарат попадения. Този резултат със сигурност ще зарадва Фратрия и Дунав, които към момента заемат първите две места в класирането.

През първото полувреме двата тима стояха равностойно на терена, а чистите положения почти липсваха. Първият точен изстрел дойде едва в 21-ата минута, когато Климентов стреля с глава право в ръцете на вратаря на Янтра. В последните секунди на първата част домакините бяха много близо до откриване на резултата. Лео Пимента отправи хубаво центриране отдясно и постави топката на главата на Мартин Бачев. От непосредствена близост обаче бранителят не намери очертанията на вратата.

През втората част Вихрен заигра една идея по-добре, като създаде 2-3 чисти положения. Гол обаче така и не падна. Янтра от своя страна също се опита да организира атаки, но не стигна до някаква по-сериозна ситуация пред вратата на Станислав Нистеров.

С това равенство габровци събират в актива си 29 пункта и към момента са трети. Вихрен от своя страна е с 27 точки и е четвърти. Дунав продължава да е лидер с 35 точки, а Фратрия е втора с 31.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре от този на Левски

Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре от този на Левски

  • 9 ное 2025 | 15:20
  • 11305
  • 11
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 27571
  • 112
Юли Петков: Не се отказахме нито за минута

Юли Петков: Не се отказахме нито за минута

  • 9 ное 2025 | 14:50
  • 1428
  • 0
Анатоли Нанков скочи на съдиите: Омръзна ми да си мълча!

Анатоли Нанков скочи на съдиите: Омръзна ми да си мълча!

  • 9 ное 2025 | 14:41
  • 8981
  • 4
Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа

Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа

  • 9 ное 2025 | 14:37
  • 1555
  • 6
Райчев: Доста важни три точки за нас

Райчев: Доста важни три точки за нас

  • 9 ное 2025 | 14:34
  • 932
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

  • 9 ное 2025 | 17:50
  • 7741
  • 14
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 27571
  • 112
Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

  • 9 ное 2025 | 17:15
  • 3500
  • 6
Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 753
  • 1
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 23206
  • 37
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 50164
  • 301