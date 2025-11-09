Вихрен и Янтра не успяха да се победят в Сандански

Вихрен и Янтра (Габрово) не успяха да се победят и завършиха 0:0 в двубой от 15-ия кръг на Втора лига. Третият и четвъртият във временното класиране изиграха интересен мач в Сандански, но така и не успяха да си вкарат попадения. Този резултат със сигурност ще зарадва Фратрия и Дунав, които към момента заемат първите две места в класирането.

През първото полувреме двата тима стояха равностойно на терена, а чистите положения почти липсваха. Първият точен изстрел дойде едва в 21-ата минута, когато Климентов стреля с глава право в ръцете на вратаря на Янтра. В последните секунди на първата част домакините бяха много близо до откриване на резултата. Лео Пимента отправи хубаво центриране отдясно и постави топката на главата на Мартин Бачев. От непосредствена близост обаче бранителят не намери очертанията на вратата.

През втората част Вихрен заигра една идея по-добре, като създаде 2-3 чисти положения. Гол обаче така и не падна. Янтра от своя страна също се опита да организира атаки, но не стигна до някаква по-сериозна ситуация пред вратата на Станислав Нистеров.

С това равенство габровци събират в актива си 29 пункта и към момента са трети. Вихрен от своя страна е с 27 точки и е четвърти. Дунав продължава да е лидер с 35 точки, а Фратрия е втора с 31.