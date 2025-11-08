Популярни
Бивш капитан на Вихрен стана треньор в ДЮШ на клуба

  8 ное 2025 | 10:19
  • 259
  • 0
Бивш капитан на Вихрен стана треньор в ДЮШ на клуба

Бившият капитан на Вихрен Руслан Иванов започна работа като треньор в Академията на отбора. Руслан Иванов все още e играещ футболист, като през кариерата си играе стотици мачове в професионалния футбол.

Опитният състезател е част от историческия отбор на клуба, участвал в "А" група, както и от отбора, върнал Вихрен отново в професионалния футбол след 15-годишно отсъствие. Руслан е част от Академия Вихрен и е треньор на родените през 2016 година деца, заедно с Васил Туджаров.

