Добра новина за защитник на Янтра (Габрово)

  • 6 ное 2025 | 17:31
  • 373
  • 0
Няма разкъсване на мускулни влакна при централния бранител на Янтра Константин Иванов. Добрата новина дойде след прегледа на ехограф, който показа само разтежение на бедрото.

Иванов излезе четвърт час след началото на двубоя с ЦСКА II и опасенията бяха за травма, подобна на тази при Тони Иванов, която го извади от игра за около месец. При Коко контузията е по-лека и периодът за възстановяването му ще бъде две седмици.

Той пропуска гостуването на Вихрен в Сандански тази неделя, но има вероятност да се завърне за трудното домакинство на лидера Дунав. Мачът с тима от Русе е на 15 ноември на стадион "Христо Ботев".

25-годишният бранител е част от отбора на Янтра от влизането му във Втора лига през 2020 г. Иванов е основен играч в защитата и вече има 138 мача и едно попадение с екипа на "ковачите".

