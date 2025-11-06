Популярни
Вихрен с нов подход към школата си

  • 6 ное 2025 | 10:30
  • 241
  • 0
Вчера треньорите от първия отбор на Вихрен Никола Георгиев и Панталей Маникатов изнесоха презентация на тема "Здравословно хранене при подрастващите". Кондиционният треньор представи доказано полезни практики от света на спорта, както и лошите навици, които пречат на развитието на младите футболисти.

Домакин на събитието беше новооткрития Младежки център Сандански, а присъстващи бяха родители на децата от школата, както и треньорите от Академия Вихрен. По време на презентацията и след нея се проведоха интересни дискусии, касаещи навиците и здравето на децата, а самата презентация ще бъде изпратена до всеки родител, чието дете е част от академията.

