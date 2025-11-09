Популярни
Гумите за старта в Сао Пауло може да са решаващи

  • 9 ное 2025 | 16:15
Изборът на гуми и бройката спирания в бокса в Гран При на Сао Пауло може да зависят от много фактори извън класическата стратегия за състезанието. Ако вали и дъждът спира или започва в хода на надпреварата, това ще включи и използването на гумите за мокро.

Но ако гледаме стратегиите само при работата със сликове, то изборът на гумите, с които всеки пилот да започне състезанието може да се окаже решаващ за изхода му.

Основният проблем е, че прогнозата на Пирели за продължителността на първата серия обиколки е много сходна за меките и средно твърдите гуми – между 18 и 26 обиколки.

Най-бързата стратегия е с един бокс – старт с меките и серия с тях до 24-30 обиколка и оттам до финала със средно твърдите. Очаква се, че това се проработи за лидерите, които ще карат в чист въздух.

Следват два варианта с два бокса, разликата е в дължината на сериите обиколки – от 18 до 24 или от 20 до 26 тура в началото с меки сликове и след два различни стинта със средно твърдите, като разликата между тях може да надхвърли 7 обиколки.

Възможна е и стратегия с един бокс със старт с меките и къса първа серия обиколки – между 16 и 22 и оттам до финала с твърдите, което е логично с оглед на това, че общата дистанция на състезанието е 71 обиколки. Тази стратегия има и вариант за начало със средно твърдите и серия от 20 до 26 обиколки с тях и оттам до финала с твърдите.

Ако обаче вали, то сликовете ще са само част от избора на гуми и работата с мокрите, особено на изсъхваща писта ще е също много важен фактор.

Снимки: Gettyimages

