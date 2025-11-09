Верстапен с нов двигател, стартира от бокса

Макс Верстапен ще стартира Гран При на Сао Пауло от бокса, след като вчера завърши едва 16-и в квалификацията.

За вчерашната сесия той се върна към старата версия на пода на RB21, което се оказа грешка и той постоянно се оплакваше по радиото от липса на сцепление и губеше време в първия и последния сектор.

Верстапен и Цунода сложиха край на 19-годишната серия на Ред Бул

Механиците на Ред Бул работиха цял нощ по колата на Верстапен, като източници от тима неофициално съобщиха, че световният шампион ще е с нов двигател за днешното състезание и сериозно променени настройки на шасито.

Нарушението на правилата за закрития парк пращат Макс на алеята пред боксовете, което е по-малкото наказание в сравнение с това за нови елементи от задвижващата система.

Норис с шеговит съвет към Антонели за първия завой

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages