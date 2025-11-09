Радо Арсов: Любо Ганев ще реши кой ще поема националния отбор

Старши треньорът на Левски Радослав Арсов очаквано остана доволен от изразителната победа с 3:0 гейма над ЦСКА в среща от поредния кръг на НВЛ за жени.

Нов фаворит за селекционер на България

Арсов коментира и спекулациите, че ще бъде следващият национален селекционер на жените.

Отложиха избора на селекционер на женския национален отбор по волейбол

„Имахме разговори с комисията към БФВ. Преди 2 седмици президентът на федерацията Любо Ганев обяви, че следващият треньор ще е българин. Той е човекът, който отговаря на тези въпроси. Дали е така - ще видим“, заяви Радослав Арсов пред БНТ3.

Снимки: Startphoto