  2. Волейбол
  Радо Арсов: Любо Ганев ще реши кой ще поема националния отбор

Радо Арсов: Любо Ганев ще реши кой ще поема националния отбор

  • 9 ное 2025 | 15:50
Старши треньорът на Левски Радослав Арсов очаквано остана доволен от изразителната победа с 3:0 гейма над ЦСКА в среща от поредния кръг на НВЛ за жени.

Нов фаворит за селекционер на България
Нов фаворит за селекционер на България

Арсов коментира и спекулациите, че ще бъде следващият национален селекционер на жените.

Отложиха избора на селекционер на женския национален отбор по волейбол
Отложиха избора на селекционер на женския национален отбор по волейбол

„Имахме разговори с комисията към БФВ. Преди 2 седмици президентът на федерацията Любо Ганев обяви, че следващият треньор ще е българин. Той е човекът, който отговаря на тези въпроси. Дали е така - ще видим“, заяви Радослав Арсов пред БНТ3.

Снимки: Startphoto

