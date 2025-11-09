Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре от този на Левски

Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре от този на Левски

  • 9 ное 2025 | 15:20
  • 5525
  • 4

Босът на Славия Венцеслав Стефанов даде мнението пред репортерите след победата на "белите" срещу Монтана в efbet Лига. Бизнесменът направи и кратък коментар относно вчерашното голямо дерби между Левски и ЦСКА, спечелено от "армейците" с 1:0.

"Някой път Господ и нас да ни погали. Няма всеки път да сме от неподходящата страна. Ратко е доказан специалист, Заги - също. Считам, че начинът, по който работи Ратко е по-съвременен, по-европейски. Момчетата ще бъдат подготвени така, че ако утре някой отиде в друг клуб, няма да се чувства като в небрано лозе. Момче младо, Славия е на близо 120 години, били сме шампиони, носители на купата, полуфиналист в Европа. На Славия не отива да бъде извън Европа. Ако дай боже тази година успеем да мобилизираме всички сили и да стигнем някъде до Европа, би било добре. Ако не, догодина със сигурност ще бъдем.

Левски и ЦСКА не ме интересуват, не отива на тези два отбора тази игра, която показаха вчера. Мисля, че вратарят на ЦСКА се справи много по-добре със задълженията си, отколкото вратаря на Левски. Нищо не насочвам, питате какво съм видял и ви казвам какво съм видял.

Какъв знак е, че Светльо Вуцов няма да участва в националния отбор ли? Знак, че трябва да бъдеш много глупав човек, за да загърбиш националния герб заради някакво име - Пешо, Гошо, Тошо. Не може нито един човек да бъде някаква пречка в изявите ти като национал на България. Не смирение, призовавам за повече разум. Не сме на църква, та да сме смирени. Повече разум! Ти си национал на България. Както и да е, няма значение, може пък да открием друг вратар, който да запази нашата врата суха, дай боже", каза началникът на "белите".

