Юли Петков: Не се отказахме нито за минута

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков говори след победата с 2:1 срещу Монтана в efbet Лига. Асистентът на Ратко Достанич похвали "белите" за късния обрат срещу отбора на Анатоли Нанков.

Славия обърна Монтана с два гола в края

"Спечелихме най-вече с характера на момчетата, бориха се до последно, не се отказахме нито за минута. Миналата седмица имахме три трудни мача, но тренираха страхотно и заслужиха победата. Имаме един изключителен колектив, смените - единият направи гол, другият асистенция. Монтана има височина в защита, но успяхме да обърнем и да постигнем успех. При смяна в 20-ата минута винаги има колебания в отбора, но направихме всичко, за да спечелим. На Тони Тасев формата му е такава, че не е добро състояние, преценихме да не попадне в групата за мача", каза бившият халф на Локомотив (София).