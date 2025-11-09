11-те на Славия и Монтана

Станаха ясни стартовите състави на Славия и Монтана. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига.

СЛАВИЯ - МОНТАНА

Стартови състави:



Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 13. Илиян Стефанов, 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 10. Янис Гермуш



Монтана: 30. Васил Симеонов, 15. Кристофър Ачемпонг, 4. Никола Борисов, 14. Димитър Буров, 20. Дейвид Малембана, 18. Костадин Илиев, 23. Антон Тунгаров, 27. Томас Азеведо, 17. Иван Коконов, 7. Борис Димитров, 9. Филип Ежике