Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

  • 9 ное 2025 | 07:15
  • 1106
  • 2
ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

ЦСКА 1948 приема Черно море във втория неделен мач от efbet Лига. Срещата на стадион "Витоша" в Бистрица ще започне с първия съдийски сигнал на Димитър Димитров в 15:00 часа.

ЦСКА 1948 награди Марто Бойчев с нов договор
ЦСКА 1948 награди Марто Бойчев с нов договор

"Червените" от Бистрица ще гонят задължителни три точки предвид ролята им на преследвач на лидера на Левски, а и за да поддържат разликата пред отборите от трето до пето място - Лудогорец, Локомотив (Пловдив) и Черно море. Домакините ще бъдат без своя голмайстор и капитан Мамаду Диало. Майстора от Нуакшот получи жълт картон във Враца и това го вади за сблъсъка с "моряците".

Найденов изригна срещу двама съдии: Манипулират резултати от мачове
Найденов изригна срещу двама съдии: Манипулират резултати от мачове

В предишния кръг отборът на Иван Стоянов записа реми срещу Ботев (Враца) на стадиона под връх Околчица, като по този начин "червените" от Бистрица загубиха две точки в битката в челото. Предишното домакинство на ЦСКА 1948 пък предложи мачът на сезона до този момент - трилър с Лудогорец, спечелен с 5:4.

Илиан Илиев похвали вратар
Илиан Илиев похвали вратар

Черно море от своя страна се намира в колеблив период, като за последните пет срещу футболистите на Илиан Илиев имат само една победа - 3:1 срещу Монтана на "Огоста" в началото на октомври. Последва поражение от Левски на стадион "Тича" и две нулеви равенства срещу Славия и Лудогорец.

Един и същи ВАР арбитър за Левски и ЦСКА 1948 в един и същи кръг, какви ги върши БФС?
Един и същи ВАР арбитър за Левски и ЦСКА 1948 в един и същи кръг, какви ги върши БФС?

ЦСКА 1948 - Черно море

Съдия: Димитър Димитров
Начало: 15:00 часа
Стадион: "Витоша", София

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Марица (Милево) с очакван успех за купата на АФЛ

Марица (Милево) с очакван успех за купата на АФЛ

  • 8 ное 2025 | 21:54
  • 881
  • 0
Академик (Свищов) елиминира Янтра (Полски Тръмбеш) за купата на АФЛ

Академик (Свищов) елиминира Янтра (Полски Тръмбеш) за купата на АФЛ

  • 8 ное 2025 | 21:48
  • 902
  • 0
Бенковски се завърна към победите, Ботев (Нови пазар) недоволни от съдийството

Бенковски се завърна към победите, Ботев (Нови пазар) недоволни от съдийството

  • 8 ное 2025 | 21:40
  • 883
  • 0
Волов Шумен 2007 с очакван разгром

Волов Шумен 2007 с очакван разгром

  • 8 ное 2025 | 21:16
  • 781
  • 0
Черноломец с изразителен успех в Аксаково

Черноломец с изразителен успех в Аксаково

  • 8 ное 2025 | 21:09
  • 1415
  • 0
Бдин вкара шест пъти, Ювентус (Малчика) излезе с девет футболисти

Бдин вкара шест пъти, Ювентус (Малчика) излезе с девет футболисти

  • 8 ное 2025 | 21:02
  • 1958
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 234378
  • 983
Без право на грешка за Лудогорец

Без право на грешка за Лудогорец

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 1037
  • 1
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 1185
  • 3
Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

  • 9 ное 2025 | 06:44
  • 1178
  • 0
Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

  • 9 ное 2025 | 06:00
  • 2818
  • 6