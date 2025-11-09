ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

ЦСКА 1948 приема Черно море във втория неделен мач от efbet Лига. Срещата на стадион "Витоша" в Бистрица ще започне с първия съдийски сигнал на Димитър Димитров в 15:00 часа.

ЦСКА 1948 награди Марто Бойчев с нов договор

"Червените" от Бистрица ще гонят задължителни три точки предвид ролята им на преследвач на лидера на Левски, а и за да поддържат разликата пред отборите от трето до пето място - Лудогорец, Локомотив (Пловдив) и Черно море. Домакините ще бъдат без своя голмайстор и капитан Мамаду Диало. Майстора от Нуакшот получи жълт картон във Враца и това го вади за сблъсъка с "моряците".

Найденов изригна срещу двама съдии: Манипулират резултати от мачове

В предишния кръг отборът на Иван Стоянов записа реми срещу Ботев (Враца) на стадиона под връх Околчица, като по този начин "червените" от Бистрица загубиха две точки в битката в челото. Предишното домакинство на ЦСКА 1948 пък предложи мачът на сезона до този момент - трилър с Лудогорец, спечелен с 5:4.

Илиан Илиев похвали вратар

Черно море от своя страна се намира в колеблив период, като за последните пет срещу футболистите на Илиан Илиев имат само една победа - 3:1 срещу Монтана на "Огоста" в началото на октомври. Последва поражение от Левски на стадион "Тича" и две нулеви равенства срещу Славия и Лудогорец.

Един и същи ВАР арбитър за Левски и ЦСКА 1948 в един и същи кръг, какви ги върши БФС?

ЦСКА 1948 - Черно море

Съдия: Димитър Димитров

Начало: 15:00 часа

Стадион: "Витоша", София