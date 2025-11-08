Шоу на Юлиан Вайзиг донесе категорична победа на Левски над Дея в Бургас

Шампионите от Левски София записаха втори успех в efbet Супер Волей.

“Сините” се наложиха категорично като гост над Дея спорт в Бургас с 3:0 (25:15, 25:23, 25:11) в мач от 3-ия кръг, който се игра в зала “Бойчо Брънзов”.

Двубоят може да се определи като шоуто на Юлиан Вайзиг, след като швейцарският диагонал изигра страхотен двубой за Левски.

Старши-треньорът на Левски Николай Желязков не можеше да разчита в този мач на капитана си Светослав Гоцев. По-рано стана ясно, че бащата на Светослав Гоцев е починал.

Домакините от Дея пък не можаха да разчитат на иранския си централен блокировач Мохамад Реза Хозоори, който има проблеми с визата си и замина за родината си.

Юлиан Вайзиг атакува по правата от зона 2 и Левски поведе с 12:10. Блокада на Мартин Тотков и 13:11. Нова мощна атака на Юлиан Вайзиг от зона 2 по правата и 15:13 за шампионите. Тодор Скримов атакува технично след подаване на Юлиан Вайзиг и 22:15 за “сините”. Великолепна атака на Юлиан Вайзиг по диагонала и геймбол при 24:15. Ас на Димитър Добрев и 25:15 за Левски в първата част.

Блокада на Хади Шуркаби спря атака на Мартин Тотков и Дея поведе със 7:4. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Валентин Братоев атакува в аут и Левски поведе с 15:14. Мощна атака на Юлиан Вайзиг и 19:16 за “сините”. Мощна атака на Цветелин Цветанов и равенство при 19:19. Лазар Бучков атакува мощно в центъра за 20:19. Ходи Шуркащи изравни за 23:23. Блокаут на Юлиан Вайзиг и шампионите стигнаха до геймбол при 24:23. Георги Димитров взе прекъсване за Дея. Мощен сервис на Тодор Скримов и грешка на домакините помогнаха на Левски да спечели втората част с 25:23.

Шампионите поведоха със 7:4 в началото на третата част. Домакините от Дея записаха 3 поредни точки и изравниха резултата при 7:7. Атака на Юлиан Вайзиг и Левски дръпна с 12:9. Левски дръпна с 8 точки при 18:10. Отлична комбинация Петко Петков - Лазар Бучков и 20:11. Два поредни аса на Юлиан Вайзиг и 23:11. Гордан Люцканов атакува успешно и шампионите стигнаха до геймбол - 24:11. Нов ас на Юлиан Вайзиг и 25:11 за Левски.

Юлиан Вайзиг бе избран за MVP.

Юлиан Вайзиг стана най-резултатен в мача с 21 точки (4 аса, 2 блока, 60% ефективност в атака - +18).

Тодор Скримов добави 11 точки (1 ас, 67% ефективност ва така, 43% перфектно и 65% позитивно посрещане - +6).

Гордан Люцканов се отличи с 10 точки (1 ас, 69% ефективност в атака, 33% перфектно и 67% позитивно посрещане - +8).

За Дея Цветелин Цветанов реализира 10 точки (1 ас, 53% ефективност в атака, 33% позитивно посрещане - +3).

ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:2 (15:25, 23:25, 11:25)

ДЕЯ: Георги Братоев, Ейрон Байрми 6, Валентин Братоев 7, Цветелин Цветанов 10, Боян Чолаков 2, Хади Шуркаби 7 - Иван Дунков-либеро (Константин Чипев-либеро, Кристеан Киров, Николай Градинарски, Иван Узунов)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 3, Юлиан Вайзиг 21, Тодор Скримов 11, Гордан Люцканов 10, Мартин Тотков 2, Лазар Бучков 7 - Дамян Колев-либеро (Димитър Добрев 1, Петко Петков)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.

