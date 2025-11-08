Популярни
  Шеф на ЦСКА 1948: Днес всички армейци са щастливи, за първи път след 2016 година - хубаво усещане

Шеф на ЦСКА 1948: Днес всички армейци са щастливи, за първи път след 2016 година - хубаво усещане

  • 8 ное 2025 | 21:00
  • 3185
  • 3

Членът на Управителния съвет на ЦСКА 1948 Никола Газдов изрази мнение във "Фейсбук" след победата на ЦСКА срещу Левски с 1:0. По-рано финансовият благодетел на "червените" от Бистрица Цветомир Найденов също излезе с публикация в социалната мрежа относно успеха на "армейците" в дербито.

ЦСКА удари Левски пред 30 000
ЦСКА удари Левски пред 30 000

"Днес всички Армейци са щастливи. За първи път след лятото на 2016 г. Хубаво усещане", написа Никола Газдов в социалната мрежа. Утре ЦСКА 1948 приема Черно море на стадион "Витоша" в Бистрица.

