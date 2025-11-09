Популярни
Франк: Разочарован съм от късния гол, но това е част от футбола

  • 9 ное 2025 | 04:01
  • 335
  • 0

Мениджърът на Тотнъм, Томас Франк, беше със смесени чувства след равенството 2:2 с Манчестър Юнайтед. Специалистът изрази задоволството си от начина, по който отборът му се е представил през второто полувреме. Въпреки това, той откровено призна, че е „разочарован“, че не са успели да удържат преднината си и да спрат устрема на хората на Рубен Аморим.

„Мисля, че големият позитив от този мач е нашето представяне, особено през второто полувреме. Придържахме се към плана, към структурата, останахме в мача. Продължихме да правим правилните неща, продължихме да вярваме. Което, разбира се, е нещо огромно, като погледнем назад към мача с Челси и факта, че не сме печелили много у дома", заяви Франк.

"Показахме, че можем. Да продължим напред, да не се поддаваме на неща, които не трябва да правим. След това се върнахме в мача, вкарахме брилянтен гол и поведохме с 2:1. Разбира се, че останахме разочаровани от толкова късен гол, при това с 11 срещу 10. Но това е футболът. Колко пъти сме го виждали? Позитивното е реакцията на играчите и как продължиха да се борят“, допълни специалистът.

Снимки: Gettyimages

