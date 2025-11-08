Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Аморим: Точките бяха на наше разположение, имаме още много работа

Аморим: Точките бяха на наше разположение, имаме още много работа

  • 8 ное 2025 | 19:56
  • 768
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим за пореден път подчерта колко много работа има все още да свърши неговия тим след днешното равенство 2:2 срещу Тотнъм. “Червените дяволи” водеха през по-голямата част от срещата, но допуснаха пълен обрат в последните десетина минути, но само за да стигнат до точката след гол в заключителните секунди на Матайс Де Лихт. Хари Магуайър и Каземиро трябваше да бъдат заменени около 20-минути преди края и именно тогава 20-кратните шампиони видимо загубиха контрол над случващото се на терена. Те бяха принудени за завършат срещата с човек по-малко, след като появилият се от пейката Бенямин Шешко пък се контузи при една нескопосана изява пред гола и отлична намеса на Мики ван де Веен. Това бе трети пореден двубой, в който играчите на португалеца допускат два бързи гола, след като това се случи и в мачовете с Брайтън и Нотингам Форест.

Тотнъм и Ман Юнайтед разделиха точките след уникална драма в последните минути
Тотнъм и Ман Юнайтед разделиха точките след уникална драма в последните минути

“Имаме много проблеми. Още сме в началото. Наясно съм, че някои от резултатите показват на хората, че се подобряваме, но имаме още много работа, която трябва да свършим. Можеш да разделиш мача от последните 10 минути, когато загубихме Хари Магуайър и Каземиро едновременно. След това допуснахме два гола, а после загубихме и Шешко, дори още преди да допуснем втория гол. Да играеш с 10 души на терена и да го преодолееш, успявайки да вкараш е нещо хубаво. Ако погледнете останалата част от мача, стояхме много комфортно, но трябва да се справяме по-добре, да бъдем по-агресивни, да усещаме атмосферата на стадиона. Трите точки бяха наши, имахме пространства, но в един момент сякаш се почувствахме твърде комфортно. Трябва да очакваме, че в един мач всичко може да стане, настроението на стадиона да се промени и днес се случи точно това. Контролирахме двубоя, но трябва да го правим по-добре, защото днес трите точки можеха да са нас,” коментира Аморим след двубоя.

Бербатов посочи кой трябва да съжалява повече за равенството между Ман Юнайтед и Тотнъм
Бербатов посочи кой трябва да съжалява повече за равенството между Ман Юнайтед и Тотнъм
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Блестящо включване на Гризман донесе победата на Атлетико Мадрид

Блестящо включване на Гризман донесе победата на Атлетико Мадрид

  • 8 ное 2025 | 21:29
  • 184
  • 0
Оцелул с Милен Желев удържа нулево реми като гост

Оцелул с Милен Желев удържа нулево реми като гост

  • 8 ное 2025 | 21:27
  • 107
  • 0
Арсенал допусна първи гол след 13 часа игра и загуби точки срещу Съндърланд

Арсенал допусна първи гол след 13 часа игра и загуби точки срещу Съндърланд

  • 8 ное 2025 | 21:36
  • 5751
  • 17
Челси - Уулвърхамптън (съставите)

Челси - Уулвърхамптън (съставите)

  • 8 ное 2025 | 21:08
  • 891
  • 2
Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

  • 8 ное 2025 | 21:04
  • 3830
  • 0
Съставите на Парма и Милан, само една промяна за “росонерите“

Съставите на Парма и Милан, само една промяна за “росонерите“

  • 8 ное 2025 | 21:03
  • 940
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 216572
  • 848
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 50189
  • 202
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 42697
  • 47
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 25325
  • 52
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 13306
  • 6
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 49973
  • 50