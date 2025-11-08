Аморим: Точките бяха на наше разположение, имаме още много работа

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим за пореден път подчерта колко много работа има все още да свърши неговия тим след днешното равенство 2:2 срещу Тотнъм. “Червените дяволи” водеха през по-голямата част от срещата, но допуснаха пълен обрат в последните десетина минути, но само за да стигнат до точката след гол в заключителните секунди на Матайс Де Лихт. Хари Магуайър и Каземиро трябваше да бъдат заменени около 20-минути преди края и именно тогава 20-кратните шампиони видимо загубиха контрол над случващото се на терена. Те бяха принудени за завършат срещата с човек по-малко, след като появилият се от пейката Бенямин Шешко пък се контузи при една нескопосана изява пред гола и отлична намеса на Мики ван де Веен. Това бе трети пореден двубой, в който играчите на португалеца допускат два бързи гола, след като това се случи и в мачовете с Брайтън и Нотингам Форест.

“Имаме много проблеми. Още сме в началото. Наясно съм, че някои от резултатите показват на хората, че се подобряваме, но имаме още много работа, която трябва да свършим. Можеш да разделиш мача от последните 10 минути, когато загубихме Хари Магуайър и Каземиро едновременно. След това допуснахме два гола, а после загубихме и Шешко, дори още преди да допуснем втория гол. Да играеш с 10 души на терена и да го преодолееш, успявайки да вкараш е нещо хубаво. Ако погледнете останалата част от мача, стояхме много комфортно, но трябва да се справяме по-добре, да бъдем по-агресивни, да усещаме атмосферата на стадиона. Трите точки бяха наши, имахме пространства, но в един момент сякаш се почувствахме твърде комфортно. Трябва да очакваме, че в един мач всичко може да стане, настроението на стадиона да се промени и днес се случи точно това. Контролирахме двубоя, но трябва да го правим по-добре, защото днес трите точки можеха да са нас,” коментира Аморим след двубоя.

