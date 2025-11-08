Популярни
Бербатов посочи кой трябва да съжалява повече за равенството между Ман Юнайтед и Тотнъм

  • 8 ное 2025 | 19:33
Бившият капитан на националния отбор на България Димитър Бербатов заяви, че Манчестър Юнайтед трябва да съжалява повече от Тотнъм за равенството 2:2, с което бе открит 11-ия кръг във Висшата лига. Голмайстор номер 1 в историята на представителния тим бе гост-анализатор на срещата между два от клубовете, чиито цветове защитава по време на състезателната си кариера.

"Това е футболът. Мачът беше доста скучен, но изведнъж се оживи. Мисля, че резултатът е справедлив, но кой би съжалявал повече за него? Според мен това е Манчестър Юнайдет. Те водеха с 1:0, контролираха играта и изведнъж се оказаха изоставащи с 1:2. Мисля, че те пропуснаха възможност да излязат на второто място", каза Бербатов.

Тотнъм и Ман Юнайтед разделиха точките след уникална драма в последните минути
"Червените дяволи" реализираха малко след преминаването на първия половин час от игровото време, но с два гола след 80-ата минута Тотнъм обърна до 2:1 в своя полза. Юнайтед все пак си тръгна с нещо от визитата в Лондон, след като Матайс де Лихт вкара в последната минута от добавеното време от продължението. Бившият съотборник на Бербатов в Тотнъм Джърмейн Дефо, който също бе гост на срещата, го подкрепи в мнението, че играчите на Манчестър Юнайтед трябва да са по-недоволни от този резултат.

"Разочарованието е за Манчестър Юнайтед. Те оставиха развръзката за самия край. Но понякога подобно завръщане се усеща дори по-приятно от победа. Тотнъм трябва да продължи да търси победите у дома", добави англичанинът.

Снимки: Gettyimages

