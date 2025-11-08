Популярни
Верстапен: Това ранно отпадане се оказа неочаквано

  • 8 ное 2025 | 20:57
  • 751
  • 0
Верстапен: Това ранно отпадане се оказа неочаквано

Световният шампион Макс Верстапен отпадна в първата част на квалификацията за Гран При на Сао Пауло днес, като заедно с него рано приключи и съотборникът му Юки Цунода.

„Определено това не е нещо, което искахме да видим. Знаехме, че целият уикенд ще е труден, но това ранно отпадане се оказа неочаквано“, обясни по-късно Верстапен.

„Направихме някои промени по колата, но тя не реагираше както очаквахме, нямаше сцепление, просто поведението на колата се оказа много под очакванията ни. Нищо не проработи така, както очаквахме“, допълни Макс.

Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"
Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Gettyimages

