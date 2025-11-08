Верстапен: Това ранно отпадане се оказа неочаквано

Световният шампион Макс Верстапен отпадна в първата част на квалификацията за Гран При на Сао Пауло днес, като заедно с него рано приключи и съотборникът му Юки Цунода.

„Определено това не е нещо, което искахме да видим. Знаехме, че целият уикенд ще е труден, но това ранно отпадане се оказа неочаквано“, обясни по-късно Верстапен.

As it stands, Max will start Sunday's Grand Prix down in P16#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/XqLrJi2WjU — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

„Направихме някои промени по колата, но тя не реагираше както очаквахме, нямаше сцепление, просто поведението на колата се оказа много под очакванията ни. Нищо не проработи така, както очаквахме“, допълни Макс.

A massive shock as Verstappen tumbles out of Q1 😮 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/2CAhLTewSg — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Снимки: Gettyimages