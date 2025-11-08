Асен Христов: Беше грозно да не се допуснат действащите атлети и треньори до федерацията

Асен Христов, който беше в ролята на домакин на Извънредното Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика днес, говори пред медиите минути след края на събранието.

“Моята единствена задача беше да събера двата противостоящи лагера в атлетиката на едно сравнително честно събрание и мисля, че се получи. Мисля, че всички са съгласни, че след като се пребориха изборът на УС да бъде индивидуален, мисля, че това беше доброто. Аз не взех никаква друга страна.

За големия скандал - получи се така, че едната страна около Георги Павлов се беше подготвила доста по-добре, беше организирала около себе си клубове, от които повечето не бих казал, че са действащи, а са с по 1 човек. Съответно разполагаше с около 60 и няколко гласа или 70 срещу 50 и няколко на другата страна, където бяха всичките действащи атлети, всичките действащи треньори. Така че в края на краищата първо се гласуваха петте предложения на г-н Павлов. Браво. Но това да не се допусне нито един от действащите атлети и треньори до федерацията, беше грозно. И разбирам колегите, че се оттеглиха”, каза той пред медиите след събранието.

Оптимист ли е Христов за бъдещето на българската атлетика, напълно ли оттегля финансовата си подкрепа към нея, вярва ли на новото ръководство на централата - отговорите ще намерите във видеото.

Снимки: Startphoto