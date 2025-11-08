Популярни
  Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Иван Колев пред Sportal.bg: Омерзен съм

Иван Колев пред Sportal.bg: Омерзен съм

  • 8 ное 2025 | 21:08
  • 1526
  • 0

Иван Колев даде ексклузивно интервю за Sportal.bg броени минути, след като оттегли кандидатурата си за член на Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Колев взе това решение, след като Ивет Лалова не попадна в УС на федерацията. Заедно с него кандидатурите си за членове на УС оттеглиха Тереза Маринова, Евгени Игнатов и Цветелина Кирилова.

“Не очаквах такова развитие на Общото събрание. Ако го очаквах, изобщо нямаше да бъда кандидат. Чувствам се омерзен, но срамът от последното събрание успяхме да го измием. Аз нямам претенция за вота такъв, какъвто беше преброен в зала. Няма да има обжалване от моя страна, вярвам, че това е истинският вот. Но съм омерзен от гласовете”, каза Колев ексклузивно пред Sportal.bg.

Запитан как ще коментира ръкоплясканията в залата за кандидатурите на Ивет Лалова и Тереза Маринова и последвалия вот, Колев отговори: “Беше свикана почивка преди гласуването за Ивет, събраха си гласовете, нашокаха им канчетата и ето това ни е резултатът. Заради това леката атлетика ще копаем дъното.”

Колев сподели също така, че сам си поставя оценка “Среден 3” за свършената работа като председател на БФЛА в последните две години.

Цялото интервю с Иван Колев може да намерите във видеото.

Снимки: Startphoto

