Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  На живо: битката за председател на БФЛА

На живо: битката за председател на БФЛА

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 289
  • 0

Днес в 14:30 часа ще се състои Общото събрание на Българска федерация по лека атлетика. В битката за ръководния пост един срещу друг ще се изправят Георги Павлов и Иван Колев. Това се случва само няколко месеца след неприятните сцени на предишното Общо събрание, на което за ръководител на централата беше избран Георги Павлов.

В последните дни двамата кандидати за председател на Георги Павлов и Иван Колев изложиха своите гледни точки чрез публикации във Фейсбук. Sportal.bg ви дава възможност да проследите на живо началните минути на избора за председател на БФЛА.

