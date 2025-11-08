На живо: битката за председател на БФЛА

Днес в 14:30 часа ще се състои Общото събрание на Българска федерация по лека атлетика. В битката за ръководния пост един срещу друг ще се изправят Георги Павлов и Иван Колев. Това се случва само няколко месеца след неприятните сцени на предишното Общо събрание, на което за ръководител на централата беше избран Георги Павлов.

В последните дни двамата кандидати за председател на Георги Павлов и Иван Колев изложиха своите гледни точки чрез публикации във Фейсбук. Sportal.bg ви дава възможност да проследите на живо началните минути на избора за председател на БФЛА.