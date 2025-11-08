Георги Павлов пред Sportal.bg: Бях абсолютно сигурен, че ще победим

Избраният в новия Управителен съвет на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов даде ексклузивно интервю за Sportal.bg броени минути след края на Извънредното Общо събрание, което отново премина под известна доза напрежение.

Не избраха Ивет Лалова в УС на БФЛА, Иван Колев и Тереза Маринова оттеглиха кандидатурите си

“Бях абсолютно сигурен, ще че победим. Така бях сигурен, както и предния път победихме. Сега също бях сигурен, че ще победя - може да се каже на чужд терен. Работата, която свърших през тези три месеца, показа на хората, че аз работя за атлетиката, изпълнявам си обещанията. Независим съм, което е най-важното и каквото си наумя, го правя.

Иван Колев пред Sportal.bg: Омерзен съм

На всички тези сериозни имена от атлетиката (б.а. Ивет Лалова, Тереза Маринова, Евгени Игнатов) аз съм им предлагам да бъдат и в моя Управителен съвет през този месец на кампания. С Тереза не съм, но на Ивет съм предлагал, с Евгени сме говорили. Отделно с Иван Колев през този един месец му предлагах да направим един общ УС, да се явим пред хората заедно, обединени и с всички тези светила и легенди в атлетиката, но за съжаление те взеха това решение да попаднат в другия лагер”, каза Павлов пред Sportal.bg.

Цялото интервю с Георги Павлов може да намерите във видеото.

Снимки: Startphoto