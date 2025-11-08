Норис: Отново беше трудно, но забавно

Ландо Норис спечели квалификацията за Гран При на Сао Пауло и във втори пореден кръг ще стартира от първата позиция, като малко по-рано днес спечели и спринта.
„Отново беше трудно, основно заради условията – обясни след финала лидера в световния шампионат. – Пистата беше хлъзгава, нивото на сцепление – непостоянно, но пък беше забавно. Винаги е удоволствие да карам на това трасе и се чувствах добре.
Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия
„Бях под напрежение защото в първата си бърза обиколка блокирах колелата. Така че напрежението беше малко повече отколкото ми се искаше, но останах спокоен и направих силна обиколка, когато това беше необходимо. Много съм доволен.“