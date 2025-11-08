Норис: Отново беше трудно, но забавно

Ландо Норис спечели квалификацията за Гран При на Сао Пауло и във втори пореден кръг ще стартира от първата позиция, като малко по-рано днес спечели и спринта.

„Отново беше трудно, основно заради условията – обясни след финала лидера в световния шампионат. – Пистата беше хлъзгава, нивото на сцепление – непостоянно, но пък беше забавно. Винаги е удоволствие да карам на това трасе и се чувствах добре.

LANDO NORRIS TAKES POLE AT INTERLAGOS!!!



A stunning final lap when it mattered 💪 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/AIJvPPS7LY — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

„Бях под напрежение защото в първата си бърза обиколка блокирах колелата. Така че напрежението беше малко повече отколкото ми се искаше, но останах спокоен и направих силна обиколка, когато това беше необходимо. Много съм доволен.“

