Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис: Отново беше трудно, но забавно

Норис: Отново беше трудно, но забавно

  • 8 ное 2025 | 21:22
  • 213
  • 0
Норис: Отново беше трудно, но забавно

Ландо Норис спечели квалификацията за Гран При на Сао Пауло и във втори пореден кръг ще стартира от първата позиция, като малко по-рано днес спечели и спринта.

„Отново беше трудно, основно заради условията – обясни след финала лидера в световния шампионат. – Пистата беше хлъзгава, нивото на сцепление – непостоянно, но пък беше забавно. Винаги е удоволствие да карам на това трасе и се чувствах добре.

Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия
Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

„Бях под напрежение защото в първата си бърза обиколка блокирах колелата. Така че напрежението беше малко повече отколкото ми се искаше, но останах спокоен и направих силна обиколка, когато това беше необходимо. Много съм доволен.“

Верстапен: Това ранно отпадане се оказа неочаквано
Верстапен: Това ранно отпадане се оказа неочаквано
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!

Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!

  • 8 ное 2025 | 21:29
  • 194
  • 0
Леклер: Няколко стотни могат да преобразят цял уикенд

Леклер: Няколко стотни могат да преобразят цял уикенд

  • 8 ное 2025 | 21:27
  • 195
  • 0
Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

  • 8 ное 2025 | 21:10
  • 1581
  • 0
Верстапен: Това ранно отпадане се оказа неочаквано

Верстапен: Това ранно отпадане се оказа неочаквано

  • 8 ное 2025 | 20:57
  • 762
  • 0
Пилотите на Ферари се оплакаха от липсата на максимална скорост в Бразилия

Пилотите на Ферари се оплакаха от липсата на максимална скорост в Бразилия

  • 8 ное 2025 | 19:34
  • 710
  • 0
От Заубер казаха какво е състоянието на Бортолето след зверската катастрофа в спринта

От Заубер казаха какво е състоянието на Бортолето след зверската катастрофа в спринта

  • 8 ное 2025 | 18:28
  • 1256
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 216864
  • 848
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 50526
  • 209
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 42997
  • 47
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 25518
  • 52
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 13417
  • 6
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 50197
  • 51