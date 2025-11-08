Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Леклер: Няколко стотни могат да преобразят цял уикенд

Леклер: Няколко стотни могат да преобразят цял уикенд

  • 8 ное 2025 | 21:27
  • 196
  • 0
Леклер: Няколко стотни могат да преобразят цял уикенд

Шарл Леклер заяви, че е много доволен от третото място, което той завоюва в квалификацията за утрешната Гран При на Сао Пауло във Формула 1.

Монегаскът беше близо до челото в голяма част от квалификационния час на „Интерлагос“ и в крайна сметка завърши на 0.294 от победителят в квалификацията Ландо Норис. Въпреки това си изоставане Леклер каза, че е радостен от резултата си и подчерта как в днешно време само няколко стотни от секундата могат да трансформират един цял състезателен уикенд.

Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия
Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

Много добри обиколки в Q2 и Q3. Разликите са толкова малки, че само няколко стотни могат да превърнат един кошмарен уикенд в наистина добър. Доволен съм, че успях да сглобя всичко в Q2 и Q3, което беше критично за нас, тъй като всичко беше на лимита. Доволен съм с третото място. Уикендът е труден за нас“, заяви Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!

Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!

  • 8 ное 2025 | 21:29
  • 197
  • 0
Норис: Отново беше трудно, но забавно

Норис: Отново беше трудно, но забавно

  • 8 ное 2025 | 21:22
  • 214
  • 0
Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

  • 8 ное 2025 | 21:10
  • 1588
  • 0
Верстапен: Това ранно отпадане се оказа неочаквано

Верстапен: Това ранно отпадане се оказа неочаквано

  • 8 ное 2025 | 20:57
  • 764
  • 0
Пилотите на Ферари се оплакаха от липсата на максимална скорост в Бразилия

Пилотите на Ферари се оплакаха от липсата на максимална скорост в Бразилия

  • 8 ное 2025 | 19:34
  • 710
  • 0
От Заубер казаха какво е състоянието на Бортолето след зверската катастрофа в спринта

От Заубер казаха какво е състоянието на Бортолето след зверската катастрофа в спринта

  • 8 ное 2025 | 18:28
  • 1256
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 216877
  • 848
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 50539
  • 209
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 43006
  • 47
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 25526
  • 52
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 13421
  • 6
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 50206
  • 51