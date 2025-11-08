Леклер: Няколко стотни могат да преобразят цял уикенд

Шарл Леклер заяви, че е много доволен от третото място, което той завоюва в квалификацията за утрешната Гран При на Сао Пауло във Формула 1.

Монегаскът беше близо до челото в голяма част от квалификационния час на „Интерлагос“ и в крайна сметка завърши на 0.294 от победителят в квалификацията Ландо Норис. Въпреки това си изоставане Леклер каза, че е радостен от резултата си и подчерта как в днешно време само няколко стотни от секундата могат да трансформират един цял състезателен уикенд.

Много добри обиколки в Q2 и Q3. Разликите са толкова малки, че само няколко стотни могат да превърнат един кошмарен уикенд в наистина добър. Доволен съм, че успях да сглобя всичко в Q2 и Q3, което беше критично за нас, тъй като всичко беше на лимита. Доволен съм с третото място. Уикендът е труден за нас“, заяви Леклер.

Снимки: Gettyimages