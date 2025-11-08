Драгоман без проблеми срещу Варна ДКС

Волейболистките на Драгоман постигнаха 3-а победа от началото на сезона в женската "Демакс+" лига, след като би без проблеми у дома Варна ДКС с 3:0 (25:23, 26:24, 25:20) в среща от 4-ия кръг на шампионата.

ЦПВК с чиста 4-а победа

По този начин воденият от Антон Петров тим е на 4-о място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 9 точки. Варненки пък продължават да са без победа, без спечелена точка и дори без спечелен гейм.

Марица с 4-а поредна победа

В 5-ия кръг Драгоман ще гостува на Дея спорт в Бургас, а варненки са домакини на шампиона Марица (Пловдив).