ЦПВК с чиста 4-а победа

Отборът на ЦПВК постигна чиста 4-а поредна победа в женската "Демакс+" лига, след като надделя като домакин на Дея спорт (Бургас) с категоричното 3:0 (25:14, 25:20, 25:8) в мач от 4-ия кръг на първенството.

Марица с 4-а поредна победа

Така момичетата на Евелина Цветанова са с 4 победи от 4 мача и 12 точки, с колкото е и шампионът Марица (Пловдив) начело. Дея спорт пък е на 8-а позиция с 1 победа, 3 загуби и 3 точки в актива си.

В следващия 5-и кръг ЦПВК ще играе с ЦСКА, докато бургазлийки ще приемат Драгоман.