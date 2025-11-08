Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. ЦПВК с чиста 4-а победа

ЦПВК с чиста 4-а победа

  • 8 ное 2025 | 20:44
  • 493
  • 0
ЦПВК с чиста 4-а победа

Отборът на ЦПВК постигна чиста 4-а поредна победа в женската "Демакс+" лига, след като надделя като домакин на Дея спорт (Бургас) с категоричното 3:0 (25:14, 25:20, 25:8) в мач от 4-ия кръг на първенството.

Марица с 4-а поредна победа
Марица с 4-а поредна победа

Така момичетата на Евелина Цветанова са с 4 победи от 4 мача и 12 точки, с колкото е и шампионът Марица (Пловдив) начело. Дея спорт пък е на 8-а позиция с 1 победа, 3 загуби и 3 точки в актива си.

В следващия 5-и кръг ЦПВК ще играе с ЦСКА, докато бургазлийки ще приемат Драгоман.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Марица 2022 с първа победа за сезона

Марица 2022 с първа победа за сезона

  • 8 ное 2025 | 21:06
  • 278
  • 0
Драгоман без проблеми срещу Варна ДКС

Драгоман без проблеми срещу Варна ДКС

  • 8 ное 2025 | 20:56
  • 227
  • 0
Берое излъга ЦСКА след 5 гейма в Стара Загора

Берое излъга ЦСКА след 5 гейма в Стара Загора

  • 8 ное 2025 | 20:45
  • 997
  • 0
Марица с 4-а поредна победа

Марица с 4-а поредна победа

  • 8 ное 2025 | 20:31
  • 389
  • 1
Шоу на Юлиан Вайзиг донесе категорична победа на Левски над Дея в Бургас

Шоу на Юлиан Вайзиг донесе категорична победа на Левски над Дея в Бургас

  • 8 ное 2025 | 20:23
  • 1400
  • 3
Монтана се справи трудно с Дунав

Монтана се справи трудно с Дунав

  • 8 ное 2025 | 20:22
  • 492
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 216736
  • 848
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 50381
  • 202
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 42870
  • 47
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 25434
  • 52
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 13364
  • 6
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 50077
  • 51