Марица с 4-а поредна победа

Отборът на Марица (Пловдив) записа 4-а поредна победа в женската "Демакс+" лига. "Жълто-сините" стигнаха до чист успех срещу Славия с 3:0 (25:11, 25:14, 25:17) в 4-ото си поредно домакинство от началото на шампионата.

Така маричанки продължават с пълен актив от 12 точки след първите си четири срещи, в които не загубиха гейм.

Шампионките пренесоха импулса в играта си от успеха срещу хърватския Динамо (Загреб) в първата среща от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига и взеха инициативата в мача още от самото начало. "Белите" не успяха да отговорят на добрия начален удар и високата ефективност в нападение на Марица и "жълто-сините" отвориха двуцифрена преднина при 16:6. Това са оказа ключово за спечелването на първата част с убедителното 25:11.

Втората се разви по идентичен начин. След 3:3 възпитаничките на Ахметджан Ершимшек направиха серия от осем безответни точки и след това в хода на гейма увеличиха аванса си до 17:6, за да могат да го затворят при 25:14. В третата част пловдивският тим продължи да диктува събитията на полето и след 7:4 взе последвалите осем разигравания за 15:4. До края маричанки не допуснаха изненада и мачът приключи при 25:17.

Най-резултатна за успеха на шампионките бе Александра Китипова с 11 точки, а 7 добави Елисавета Сариева.

Марица на крачка от групите на ШЛ след разгром срещу Динамо (Загреб)

В следващия си мач състезателките на Ахметджан Ершимшек посрещат Динамо в реваншa от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига след убедителната победа с 3:0 гейма. Срещата е в сряда (12 ноември) от 18,30 часа в зала "Колодрума".