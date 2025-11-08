Лече се постара, но не победи Верона

Отборите на Лече и Верона завършиха наравно 0:0 на “Виа дел Маре” в двубой от 11-ия кръг на Серия "А". Така “мастифите” продължават да нямат победа от началото на сезона.

Домакините бяха тимът, който търсеше повече победата в този мач. “Джалоросите” имаха осезаемо преимущество както в притежанието на топката, така и в отправените удари, но не успяха да се възползват от създадените положения. Гостите също могат да съжаляват заради несполучливия удар на Рафик Белгали от чудесна позиция в 68-ата минута.

It ends all square at the Via del Mare! 🔒#LecceVerona pic.twitter.com/RBZ6eHNKwb — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 8, 2025

След това реми Лече събра 10 точки, с които се намира на 15-ата позциция в класирането, докато Верона остана на предпоследното 19-о място, но вече е с 6 пункта.

Снимки: Gettyimages