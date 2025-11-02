Верона 1:1 Интер, домакините изравниха малко преди почивката

Популярни
  • 2 ное 2025 | 14:17
  • 1162
  • 1

Верона и Интер играят при резултат 0:1 в среща от десетия кръг на Серия А. Пьотър Жиелински откри резултата в 16-ата минута, а Джоване Нашименто изравни в 40-ата минута.

Отборът на Киву имаше предимство от самото начало. Още в третата минута след удар на Жиелински вратарят на домакините направи отлично спасяване. Малко по-късно Лаутаро Мартинес великолепно прехвърли стража, а Нелсон изчисти от голлинията. Слабото представяне на Верона от началото на сезона очевидно се отразява на увереността на играчите, които не затрудняваха особено съперника.

В 16-ата минута Жиелински откри резултата след великолепно изпълнение. От ъглов удар Чалханоолу сложи топката на крака на поляка и той от въздуха я насочи прекрасно към мрежата. След това попадение Интер още по-спокойно контролираше случващото се на терена. В 27-ата минута Луис Енрике бе изведен отдясно и центрира към включилия се в атаката Бастони. Бранителят отправи точен удар с глава, но не достатъчно силен и Монтипо се справи.

Двубоят се развиваше без особени проблеми за “нерадзурите” и може би това ги успокои прекалено много. Пет минути преди почивката Орбан овладя една топка в центъра и намери Джоване. Бразилецът напредна и с мощен удар прати топката във вратата.

