Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Борусия посяга към бразилски нападател на Верона

Борусия посяга към бразилски нападател на Верона

  • 7 ное 2025 | 02:07
  • 126
  • 0
Борусия посяга към бразилски нападател на Верона

Борусия (Дортмунд) иска да се подсили в атака през лятото, като „жълто-черните“ вече са набелязали основна трансферна цел и това е Джоване от Верона, пише „ESPN Brazil“.

Според изданието, Дортмунд следи отблизо представянето на Джоване Нашименто с екипа на италианския тим.

Борусия (Дортмунд) иска да се подсили в атака през лятото, като „жълто-черните“ вече са набелязали основна трансферна цел и това е Джоване от Верона, пише „ESPN Brazil“.

Според изданието, Дортмунд следи отблизо представянето на Джоване с екипа на италианския тим.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Много голове и любопитни обрати в Лигата на конференциите

Много голове и любопитни обрати в Лигата на конференциите

  • 6 ное 2025 | 23:59
  • 6935
  • 0
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 20860
  • 0
ФИФА обяви номинираните за наградите "The Best", ПСЖ и Барселона доминират, Винисиус няма да може да защити приза

ФИФА обяви номинираните за наградите "The Best", ПСЖ и Барселона доминират, Винисиус няма да може да защити приза

  • 6 ное 2025 | 19:52
  • 4847
  • 2
Салах ще преговаря с Египет за това кога да се присъедини към националния отбор

Салах ще преговаря с Египет за това кога да се присъедини към националния отбор

  • 6 ное 2025 | 19:24
  • 2340
  • 0
Фен на Барселона е арестуван за палеж на автобус с хора в Брюж

Фен на Барселона е арестуван за палеж на автобус с хора в Брюж

  • 6 ное 2025 | 19:24
  • 1220
  • 3
Тонали се чувства щастлив в Нюкасъл

Тонали се чувства щастлив в Нюкасъл

  • 6 ное 2025 | 19:07
  • 1420
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 24312
  • 227
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 4880
  • 1
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 6 ное 2025 | 21:30
  • 13455
  • 3
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 10698
  • 7
Изключителни дербита във втория ден от деветия кръг в Евролигата

Изключителни дербита във втория ден от деветия кръг в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 00:18
  • 5490
  • 1
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 20860
  • 0