Борусия посяга към бразилски нападател на Верона

Борусия (Дортмунд) иска да се подсили в атака през лятото, като „жълто-черните“ вече са набелязали основна трансферна цел и това е Джоване от Верона, пише „ESPN Brazil“.

Според изданието, Дортмунд следи отблизо представянето на Джоване Нашименто с екипа на италианския тим.

⚠️ O Borussia Dortmund observa de perto Giovane, destaque do Hellas Verona!



O centroavante brasileiro de 21 anos é avaliado em €30 milhões.



🗞️ @ESPNBrasil (🌖) pic.twitter.com/GwnUpxuDEM — Bundesliga Insider (@BundesInsider) November 5, 2025