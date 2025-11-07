Борусия посяга към бразилски нападател на Верона

Борусия (Дортмунд) иска да се подсили в атака през лятото, като „жълто-черните“ вече са набелязали основна трансферна цел и това е Джоване от Верона, пише „ESPN Brazil“.
Според изданието, Дортмунд следи отблизо представянето на Джоване Нашименто с екипа на италианския тим.
