Мареска все още не знае колко сериозна е поредната контузия на Лавия, Нето има шанс за утре

Мениджърът на Челси Енцо Мареска все още не знае колко сериозна е контузията на Ромео Лавия, който без заменен още в осмата минута на мача в Баку преди два дни и според някои информации може да се възстановява няколко месеца. Педро Нето, който пропусна равенството с Карабах, ще премине късен фитнес тест, но има шанс да играе в утрешния двубой с Уулвърхамптън.

"Педро Нето вчера имаше сесия с физиотерапевта извън терена и се чувстваше добре. Днес ще тренира с нас и след това ще вземем окончателно решение. В момента нямаме актуална информация за Ромео Лавия. Трябва да изчакаме още няколко часа, за да направим всички необходими прегледи. Травмата му е болезнена, но трябва да изчакаме”, заяви Мареска.

Италианецът добави, че му е доста по-трудно да се подготви конкретно за мача с Уулвърхамптън, тъй като “вълците” в момента са без мениджър и Мареска не знае какво ще е поведението на тима на терена.

“Трудно е точно по тази причина. Трудно е и защото играхме в сряда вечерта. Вчера играчите почиваха, днес имаме кратка тренировки и мачът е утре”.

Италианецът отговори и на критиките, че прекалените ротации, които предприема, пречат на отбора. Такова становище изрази Уейн Рууни след равенството с Карабах. От началото на сезона Мареска е направил 85 промени в стартовия си състава във всички турнири.

“Аз смятам, че играчите трябва да се ротират. Когато ротацията е Андрей Сантос, бразилски национал, Йорел Хато, холандски национал, Естевао, бразилски национал - не става въпрос за ротация. Те са добри, талантливи са, млади са и когато са млади, трябва да им се даде шанс да направят някои грешки, за да бъдат по-добри. Същото се случи в миналото с Джош Ачеампонг. Но разбирам, че когато не печелиш мачове, проблемът е ротацията или нещо друго. За мен лично е невъзможно да играя с едни и същи играчи по 65 мача на сезон - Шампионска лига, Висша лига. Футболът беше различен преди години. Играх 20 години – не беше толкова физически, а сега се промени. Трябва да ротираш”.