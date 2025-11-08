Популярни
  3. Чаби Алонсо: Искаме да приключим добре преди паузата

  • 8 ное 2025 | 14:36
  • 106
  • 0

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо походи с уважение към Райо Валекано преди утрешния двубой между двата тима и изрази надежда, че неговият тим ще се справи добре в последния си мач преди паузата в Ла Лига заради националните отбори.

“Това е трудно гостуване, като Райо е в добра форма, а през миналия сезон завършихме наравно там. Готови сме за един много интензивен мач. Всеки двубой е най-важният за нас, такъв е нашият манталитет. Искаме да поддържаме ритъма в първенството и да се справим добре преди паузата. Искаме да сме постоянни, но не всички мачове са еднакви. Нямам никакви упреци към отношението на моите играчи. Знаем къде се намираме и какво ни предстои. Искаме да приключим по добър начин преди паузата. Да, Трент Александър-Арнолд е готов за титуляр. Той тренира от няколко седмици и е добре. Да, възможно е Родриго да играе отдясно, правил го е много пъти. Също така може да играе и в центъра”, коментира Алонсо на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages

