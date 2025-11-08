Чаби Алонсо: Искаме да приключим добре преди паузата

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо походи с уважение към Райо Валекано преди утрешния двубой между двата тима и изрази надежда, че неговият тим ще се справи добре в последния си мач преди паузата в Ла Лига заради националните отбори.

“Това е трудно гостуване, като Райо е в добра форма, а през миналия сезон завършихме наравно там. Готови сме за един много интензивен мач. Всеки двубой е най-важният за нас, такъв е нашият манталитет. Искаме да поддържаме ритъма в първенството и да се справим добре преди паузата. Искаме да сме постоянни, но не всички мачове са еднакви. Нямам никакви упреци към отношението на моите играчи. Знаем къде се намираме и какво ни предстои. Искаме да приключим по добър начин преди паузата. Да, Трент Александър-Арнолд е готов за титуляр. Той тренира от няколко седмици и е добре. Да, възможно е Родриго да играе отдясно, правил го е много пъти. Също така може да играе и в центъра”, коментира Алонсо на днешната си пресконференция.

🚨🗣️ Xabi Alonso: “Our next game is always the most important game, thats how we are preparing.



After the last game in the Champions League, our most important game is always the next one. Now, we are focusing on LaLiga because that is the next game.” pic.twitter.com/FHGLiEkBqB — Madrid Zone (@theMadridZone) November 8, 2025

Снимки: Gettyimages