Тебас с критики към последното Ел Класико

Президентът на Ла Лига, Хавиер Тебас, зае твърда позиция относно сблъсъците в края на последното дерби между Реал Мадрид и Барселона, като заяви, че те „не са добри“ и изрази надежда „да не се повтарят“.

Коментарът на Тебас дойде след представянето на работен план на Ла Лига за превенция на тормоза в училищата. Ръководителят на испанския шампионат не скри разочарованието си от видяното на „Сантиаго Бернабеу“, определяйки кадрите като „лош пример“.

Въпреки че призна за огромното напрежение в подобен сблъсък, Хавиер Тебас беше категоричен в неодобрението си: "Трябва да разберем, че играчите са с пулс, който ние, които не сме там, не разбираме".

🗣️ Javier Tebas: “What happened in Clasico is not good, they are not an example. Players compete on pulses that we do not have or do not understand. Let's hope it doesn’t happen again.” pic.twitter.com/Z8FGTx3Wml — Madrid Zone (@theMadridZone) November 6, 2025

Той обаче подчерта желанието си подобни инциденти да останат в миналото. „В огромното мнозинство от мачовете в Ла Лига не се случват сблъсъци и именно върху това трябва да се съсредоточим“, добави президентът на състезанието.

Dani Carvajal y Vinícius Jr diciéndole a LAMINE YAMAL que hable ahora.



HONOR 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/woNcGhQzF0 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 26, 2025

Двубоят завърши с всеобща бъркотия, която принуди съдията Сото Градо да предприеме строги дисциплинарни мерки. Вратарят на Реал Мадрид, Андрий Лунин, беше изгонен с директен червен картон заради конфронтация с играчи на Барселона.

Освен това, в резултат на мелето бяха показани шест жълти картона - за Реал Мадрид: Винисиус, Родриго и Едер Милитао, за Барселона: Фермин, Балде и Феран Торес.