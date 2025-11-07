Популярни
Тебас с критики към последното Ел Класико

Президентът на Ла Лига, Хавиер Тебас, зае твърда позиция относно сблъсъците в края на последното дерби между Реал Мадрид и Барселона, като заяви, че те „не са добри“ и изрази надежда „да не се повтарят“.

Коментарът на Тебас дойде след представянето на работен план на Ла Лига за превенция на тормоза в училищата. Ръководителят на испанския шампионат не скри разочарованието си от видяното на „Сантиаго Бернабеу“, определяйки кадрите като „лош пример“.

Въпреки че призна за огромното напрежение в подобен сблъсък, Хавиер Тебас беше категоричен в неодобрението си: "Трябва да разберем, че играчите са с пулс, който ние, които не сме там, не разбираме".

Той обаче подчерта желанието си подобни инциденти да останат в миналото. „В огромното мнозинство от мачовете в Ла Лига не се случват сблъсъци и именно върху това трябва да се съсредоточим“, добави президентът на състезанието.

Двубоят завърши с всеобща бъркотия, която принуди съдията Сото Градо да предприеме строги дисциплинарни мерки. Вратарят на Реал Мадрид, Андрий Лунин, беше изгонен с директен червен картон заради конфронтация с играчи на Барселона.

Освен това, в резултат на мелето бяха показани шест жълти картона - за Реал Мадрид: Винисиус, Родриго и Едер Милитао, за Барселона: Фермин, Балде и Феран Торес.

