Тебас с критики към последното Ел Класико

Президентът на Ла Лига, Хавиер Тебас, зае твърда позиция относно сблъсъците в края на последното дерби между Реал Мадрид и Барселона, като заяви, че те „не са добри“ и изрази надежда „да не се повтарят“.
Коментарът на Тебас дойде след представянето на работен план на Ла Лига за превенция на тормоза в училищата. Ръководителят на испанския шампионат не скри разочарованието си от видяното на „Сантиаго Бернабеу“, определяйки кадрите като „лош пример“.
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки
Въпреки че призна за огромното напрежение в подобен сблъсък, Хавиер Тебас беше категоричен в неодобрението си: "Трябва да разберем, че играчите са с пулс, който ние, които не сме там, не разбираме".
Той обаче подчерта желанието си подобни инциденти да останат в миналото. „В огромното мнозинство от мачовете в Ла Лига не се случват сблъсъци и именно върху това трябва да се съсредоточим“, добави президентът на състезанието.
Двубоят завърши с всеобща бъркотия, която принуди съдията Сото Градо да предприеме строги дисциплинарни мерки. Вратарят на Реал Мадрид, Андрий Лунин, беше изгонен с директен червен картон заради конфронтация с играчи на Барселона.
Освен това, в резултат на мелето бяха показани шест жълти картона - за Реал Мадрид: Винисиус, Родриго и Едер Милитао, за Барселона: Фермин, Балде и Феран Торес.