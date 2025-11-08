Раул Фернандес приключи с Гран При на Португалия

Отборът на Тракхаус Априлия обяви, че Раул Фернандес няма да продължи участието си в уикенда за Гран При на Португалия в резултат на падането си във вчерашната първа свободна тренировка на „Портимао“.

Победителят от Гран При на Австралия падна с доста висока скорост в първия завой на португалското трасе и видимо беше замаян след това. Впоследствие испанецът посети медицинския център, но там му беше дадено разрешение на да се завърне на пистата за официалната тренировка. В нея Фернандес завъртя 20 тура и се класира 15-и, изоставайки с 0.788 от Алекс Маркес.

Беше очевидно обаче, че испанецът не се чувства добре и надеждите на Тракхаус Априлия бяха неговото състояние да се подобри през нощта. Фернандес се завърна на пистата за втората свободна тренировка по-рано днес, но след това не се включи в квалификацията на „Портимао“.

Още преди нейния край от Тракхаус Априлия обявиха, че Фернандес ще преустанови участието си в уикенда в Португалия. Все още не е ясно дали испанецът ще се включи във финалния кръг за сезон 2025, който ще се проведе във Валенсия следващата седмица.

Снимки: Gettyimages