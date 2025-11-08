MVP Стоян Димитров: Не мисля, че в Нефтохимик има първи и втори отбор

22-годишният диагонал на Нефтохимик 2010 (Бургас) Стоян Димитров бе избран за Играч на мача (MVP) при победата с 3:1 гейма над Пирин в зала „Септември“ в Разлог. Той бе и най-резултатен за успеха с с 19 т. (1 ас и 1 блок).
„В тази зала доста отбори са имали трудности, включително и ние. Запазихме концентрация и с всеки изминал гейм ставахме по-добри. С тежкия сервис на Пирин беше важно да направим добра организация при посрещането“, заяви волейболистът след успеха.
Нефтохимик пречупи Пирин за трета поредна победа
„Не мисля, че при нас има първи и втори отбор“, добави Стоян, който замени в титулярния състав контузения босненец Ади Османович.
Димитров бе запитан и за периода си в разширения национален отбор това лято.
„Доста полезен период за мен. Радвам се, че наистина явно съм успял да надградя нещо“, заключи той.
