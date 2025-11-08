Популярни
Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
MVP Стоян Димитров: Не мисля, че в Нефтохимик има първи и втори отбор

  • 8 ное 2025 | 13:55
  • 118
  • 0

22-годишният диагонал на Нефтохимик 2010 (Бургас) Стоян Димитров бе избран за Играч на мача (MVP) при победата с 3:1 гейма над Пирин в зала „Септември“ в Разлог. Той бе и най-резултатен за успеха с с 19 т. (1 ас и 1 блок).

„В тази зала доста отбори са имали трудности, включително и ние. Запазихме концентрация и с всеки изминал гейм ставахме по-добри. С тежкия сервис на Пирин беше важно да направим добра организация при посрещането“, заяви волейболистът след успеха.

Нефтохимик пречупи Пирин за трета поредна победа

„Не мисля, че при нас има първи и втори отбор“, добави Стоян, който замени в титулярния състав контузения босненец Ади Османович.

Франческо Кадеду: Срещу Шеноа ще бъде труден мач!

Димитров бе запитан и за периода си в разширения национален отбор това лято.

„Доста полезен период за мен. Радвам се, че наистина явно съм успял да надградя нещо“, заключи той.

Снимки: Startphoto

