Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Франческо Кадеду: Срещу Шеноа ще бъде труден мач!

  • 8 ное 2025 | 13:46
  • 285
  • 0

Бронзовият медалист на efbet Супер Волей Нефтохимик 2010 (Бургас) отбеляза трети пореден успех, след като се наложи като гост над Пирин (Разлог) с 3:1 гейма в двубой от трети кръг.

Старши треньорът на бургазлии Франческо Кадеду заяви след мача, че е щастлив от успеха, и е сигурен, че до края на ноември отборът ще може да играе както иска.

"В края нашият флот сервис свърши много добра работа. На блокада също докоснахме повече топки, защото в първите два гейма не бяхме толкова добри на този елемент. Да спечелиш тук не е лесно. Щастлив съм от тази победа."

Нефтохимик пречупи Пирин за трета поредна победа
"В началото казах, че се стремя да имам повече волейболисти с добри характеристики. Всички могат да играят, сигурен съм, всички се стараят много от самото начало. Много съм горд, момчетата работят, дават всичко от себе си. Надявам се, че можем да се подобрим, сигурен съм, че до края на ноември ще можем да играем както искаме. Стоян Димитров игра феноменално, това е важно за самия него, в националния отбор работихме с него", добави той.

"Срещу Шеноа ще бъде труден мач, защото това е един добър отбор. Ади е на правилния път да се възстанови, утре ще проверим отново неговото състояние. Не знам дали може да играе, но може да тренира. Не е толкова лесно да сменим Стоян, ще помисля. Който тренира по-добре следващите дни, той ще играе срещу Шеноа", завърши Кадеду.

Снимки: Startphoto

